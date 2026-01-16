La Bolsa mexicana gana un 0,74 % y alcanza nuevo máximo histórico con 67.141,11 unidades

Ciudad de México, 16 ene (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) anotó este viernes un avance del 0,74 %, con lo que acumuló una ganancia semanal del 1,63 %, hilando dos semanas de avances y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) se ubicó en las 67.141,11 unidades, alcanzando un nuevo máximo histórico.

«El IPC de la BMV cerró la semana con una ganancia de 1,63 %, hilando dos semanas de avances y alcanzando un nuevo máximo histórico de 67.141,11 puntos”, comentó a EFE la directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller.

Al interior del mercado mexicano, añadió la especialista, resaltaron los avances de las emisoras: Orbia Advance (+9,88 %), Banorte (+8,73 %), Industrias Peñoles (+7,93 %), Grupo México (+6,03 %) y Megacable (+5,82 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, destacó que, con este movimiento, el rendimiento acumulado de 2026 se ubica en +4,4 %.

«De las 35 emisoras que integran el IPC, 18 registraron ganancias frente al viernes previo», señaló el experto, quien añadió que Becle, OMA y GAP «concentraron los retrocesos más destacados».

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,06 % frente al dólar, al cotizar en 17,64 unidades por billete verde, frente a los 17,65 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 240,5 millones de títulos por un importe de 17.404 millones de pesos (unos 987,4 millones de dólares).

De las 716 firmas que cotizaron en la jornada, 290 terminaron con sus precios al alza, 396 tuvieron pérdidas y 30 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la cervecera Anheuser-Busch InBev (ANB), con el 3,34 %; de la empresa de logística Grupo Traxión (TRAXION A), con el 3,07 %, y del gigante de telecomunicaciones América Móvil (AMX B), con el 2,79 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la empresa de productos domésticos Grupo Vasconia (VASCONI), con el -10,99 %; de la Corporación Mexicana de Restaurantes (CMR B), con el -5,23 %, y de la Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE B), con el -4,38 %. EFE

