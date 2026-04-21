La Bolsa mexicana pierde 1,82 %, en línea con índices de EEUU y baja a 68.809,17 unidades

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Ciudad de México, 21 abr (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró este martes una pérdida del 1,82 % y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), bajó a 68.809,17 unidades, en una jornada con cierres a la baja en los mercados del mundo, entre ellos, los de Estados Unidos.

«El mercado de capitales cerró la sesión con pérdidas generalizadas a nivel global, ante el incremento en la aversión al riesgo a nivel global», explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

La experta apuntó que en México, el IPC «cerró la sesión con una pérdida del 1,82 %, luego de dos sesiones al hilo de ganancias, para apuntarse su mayor caída desde el 12 de marzo», cuando bajó un 2,18 %.

Al interior, añadió Siller, resaltaron las pérdidas de las emisoras: Grupo México (-5,24 %), Alsea (-4,15 %), Industrias Peñoles (-3,8 %), Genomma Lab (-3,42 %) y Arca Continental (-2,77 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, señaló que con el movimiento de este día el rendimiento del IPC en lo que va del año se ubicó en +7 %.

«El mercado mexicano terminó la jornada con una baja. A nivel empresarial, 33 de las 35 principales emisoras terminaron en terreno negativo», añadió Covarrubias.

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0,4 % frente al dólar, al cotizar en 17,37 unidades por billete verde, frente a los 17,30 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 209,4 millones de títulos por un importe de 20.088 millones de pesos (unos 1.156 millones de dólares).

De las 728 empresas que cotizaron en la sesión, 292 cerraron con sus precios al alza, 409 registraron pérdidas y 27 se mantuvieron sin cambios.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la compañía de productos madereros y papeleros Teak (TEAK CPO), con el 8,11 %; del equipo de béisbol Diablos Rojos de México (DIABLOS O), con el 6,35 %, y de la desarrolladora inmobiliaria Grupo Gicsa (GICSA B), con el 5,45 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la minera Grupo México (GMEXICO B), con el -5,24 %; de la cadena de restaurantes Alsea (ALSEA), con el -4,15%, y de la minera Industrias Peñoles (PEÑOLES), con el -3,8 %. EFE

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