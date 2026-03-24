La Bolsa mexicana repunta 2,18 %, liga dos sesiones de avances y sube a 65.775,14 unidades

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Ciudad de México, 24 mar (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) repuntó este martes un 2,18 %, ligó su segunda jornada de avances y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), escaló a las 65.775,14 unidades, en una sesión con resultados mixtos en los mercados del mundo.

«En el mercado de capitales se observó un desempeño mixto. En Europa los mercados registraron ganancias y en Estados Unidos pérdidas», explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

En México, añadió la especialista, el IPC «ganó un 2,18 % para acumular un avance entre lunes y martes del 2,56 %».

Al interior del mercado mexicano, dijo Siller, las emisoras con mayores ganancias fueron: Megacable (5,67 %), América Móvil (4,46 %), Sigma (3,9 %) y Grupo Aeroportuario del Centro (2,79 %), y solamente dos emisoras, de las 35 principales, registraron pérdidas: Bolsa Mexicana de Valores (-0,33 %) e Industrias Peñoles (-1,23 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, señaló que el IPC cerró la sesión del martes con una fuerte subida, movimiento con el cual el rendimiento en marzo se colocó en -7,89 % y en lo que va del año se ubicó en +2,28 %.

«A nivel empresarial, 33 de las 35 emisoras terminaron en terreno positivo», añadió Covarrubias.

En la sesión, el peso mexicano se depreció un 0,11 % frente al dólar, cotizando en 17,8 unidades por billete verde, frente a los 17,78 de la sesión anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 244 millones de títulos por un importe de 22.914 millones de pesos (unos 1.287 millones de dólares).

De las 689 empresas que cotizaron en la sesión, 316 cerraron con sus precios al alza, 342 registraron pérdidas y 31 se mantuvieron sin cambios.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la firma de construcción e infraestructura Sitios Latinoamérica (LASITE B-1), con el 5,96 %; de la constructora de viviendas Grupo Ara (ARA), con el 5,75 %, y de la empresa de telecomunicaciones Megacable Holdings (MEGA CPO), con el 5,67 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la productora de vidrio y plástico Vitro (VITRO A), con el -3,61 %; de la firma de suministro y transporte de gas natural Esentia (ESENTIA II), con el 1,48; y de la minera Industrias Peñoles (PEÑOLES), con el -1,23 %. EFE

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