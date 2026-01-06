La Bolsa mexicana sube un 0,01 % y liga dos sesiones al alza en inicio de año

Ciudad de México, 6 ene (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) avanzó este martes un marginal 0,01 %, movimiento con el que su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), subió a 65.022,24 unidades, en una jornada con resultados positivos a nivel mundial.

El mercado mexicano cerró el 2025 con una variación anual del +29,88 % y con un máximo histórico de 65.636,36 unidades, registrado apenas el pasado 26 de diciembre.

«El mercado de capitales cerró la sesión con ganancias generalizadas por segunda sesión al hilo, debido al optimismo sobre la inversión en inteligencia artificial», comentó a EFE la directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller.

Al interior del mercado mexicano, añadió la especialista, resaltaron las ganancias de las emisoras: Becle (+3,32 %), Walmex (+2,94 %), Grupo México (+2,47 %), Industrias Peñoles (+2,3 %) y Grupo Aeroportuario del Centro ( +2,08 %).

En tanto, el director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, Enrique Covarrubias, explicó que el IPC terminó la jornada del martes «prácticamente sin cambios» tras la del lunes.

«Con este movimiento, el rendimiento acumulado de 2026 se ubica en +1,1 %. Entre las 35 principales emisoras que integran el índice, 13 cerraron en terreno positivo», expuso Covarrubias.

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0,4 % frente al dólar, al cotizar en 17,97 unidades por billete verde, frente a los 17,9 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 230 millones de títulos por un importe de 18.241 millones de pesos (unos 1.015 millones de dólares).

De las 714 firmas que cotizaron en la jornada, 487 terminaron con sus precios al alza, 202 tuvieron pérdidas y 25 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la productora de tequila José Cuervo (CUERVO), con el 3,32 %; de la cadena de supermercados Walmart México (WALMEX), con el 2,94 %, y de la compañía de productos madereros y papeleros Teak (TEAK CPO), con el 2,66 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la firma de seguros Qualitas (Q), con el -5,65 %; de la sociedad Value Grupo Financiero (VALUEGF O), con el -5,36 %, y de la distribuidora de productos químicos Alpek (ALPEK A), con el -4,48 %. EFE

