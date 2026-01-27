La Bolsa mexicana sube un 25 % y alcanza un nuevo máximo histórico de 68.877,64 puntos

Ciudad de México, 27 ene (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) avanzó este martes un 0,25 % y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), se ubicó en los 68.877,64 puntos, alcanzando un nuevo máximo histórico, en una jornada de resultados positivos a nivel global.

Con este resultado, la Bolsa de México suma siete ganancias en las últimas ocho sesiones.

«El mercado de capitales cerró la sesión con ganancias entre los principales índices bursátiles a nivel global (…) En México, el IPC cerró la sesión con una ganancia de 0,25 %, (…) cerrando en su mayor nivel en registro», comentó a EFE la directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller.

Al interior, añadió Siller, resaltaron los avances de las emisoras: Coca-Cola Femsa (+1,96 %), Banregio (+1,83 %), Walmex (+1,43 %), Banorte (+1,31 %), Banco del Bajío (+1,29 %) y Grupo Aeroportuario del Centro (+1,29 %).

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,75 % frente al dólar, al cotizar en 17,24 unidades por billete verde, frente a los 17,37 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 246 millones de títulos por un importe de 18.171,2 millones de pesos (unos 1.054 millones de dólares).

De las 750 firmas que cotizaron en la jornada, 341 terminaron con sus precios al alza, 382 tuvieron pérdidas y 27 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la compañía de productos madereros y papeleros Teak (TEAK CPO), con el 8,11 %; de la exploradora de petróleo y gas Vista Oil & Gas (VISTA A), con el 5,24 %, y de la empresa de productos de consumo frecuente Grupo Nutrisa (NUTRISA A), con el 3,16 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la minera Fresnillo (FRES), con el -8,47 %; de la firma de servicios financieros Alterna Asesoría Internacional (ALTERNA B), con el -6,59 %, y de la cervecera Anheuser-Busch InBev (ANB), con el -4,36 %. EFE

mjc/abz/eav