La borrasca Leonardo provoca decenas de incidencias en su paso por Portugal

Lisboa, 4 feb (EFE).- Inundaciones, deslizamientos de tierra y árboles caídos son algunas de las 191 incidencias registradas en Portugal durante la pasada noche y madrugada con motivo del paso de la borrasca Leonardo en Portugal, la mayoría notificadas en la región de Lisboa y en el Algarve, en el sur del país.

Así lo explicó este miércoles en declaraciones a EFE el oficial de Operaciones de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) Rui Oliveira, quien precisó que este temporal no ha dejado de momento heridos ni ha causado «grandes daños» materiales.

Aun así, Oliveira aseveró que es «una preocupación» la situación en regiones como Leiria, que todavía se recuperan de los daños causados por el temporal Kristin -que causó cinco muertes la semana pasada-, pero aseguró que están preparados para lo que pueda ocurrir.

«Tenemos nuestro estado de preparación, y fue activado el nivel 4, que es el nivel máximo, para que todos los agentes de la Protección Civil tengan los medios disponibles para poder acudir a las incidencias», precisó el responsable.

Añadió que la perspectiva para este miércoles es que «la lluvia se mantenga», pero que esperan recibir más información tras una reunión hoy con el Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA) y la Agencia Portuguesa del Medio Ambiente (APA).

El IPMA mantiene esta jornada en aviso amarillo o naranja todo el litoral por el fuerte oleaje marítimo, mientras que todos los distritos, a excepción de Oporto, Guarda, Bragança y Aveiro, tienen alerta amarilla por lluvias.

La Protección Civil lusa precisó este martes en un comunicado que algunas de las cuencas hidrográficas que podrían sufrir inundaciones fluviales estos días son las del río Mondego, a la altura de Cantanhede, Coimbra, Condeixa-a-Nova y Figueira da Foz, entre otros; así como la del río Lis, en el área de Leiria.

Entre el miércoles y el jueves, Protección Civil ha advertido de «riesgo elevado de inundaciones» en esas cuencas hidrográficas, así como en las de los ríos Lima, Cavado, Ave, Duero y Tâmega.

El Gobierno de Portugal decidió el domingo pasado prolongar hasta el 8 de febrero la situación de calamidad declarada en algunas zonas afectadas por el temporal Kristin la semana pasada.

La declaración de situación de calamidad implica que todos los ciudadanos y entidades privadas están obligados a prestar colaboración a la protección civil, si es requerida, y a respetar las órdenes y orientaciones de las autoridades.

Esta medida legitima el libre acceso de los agentes de la protección civil a propiedades, recursos naturales y energéticos privados, si es necesario para restablecer la normalidad. EFE

