La brasileña Martine Grael, pionera al timón en circuito SailGP de vela

Doble medallista olímpica, la braisleña Martine Grael se convirtió este año en la primera mujer piloto de un F50, un catamarán capaz de alcanzar los 100 km/h utilizado en el circuito SailGP. Un progreso significativo en un entorno mayoritariamente masculino.

El equipo brasileño, actualmente 10º de un campeonato de gran nivel que reúne a doce equipos nacionales que se enfrentan en ‘match race’ (uno contra uno) en regatas cercas de la costa.

Debido al mal tiempo, las regatas previstas este sábado en Saint Tropez tuvieron que anularse, por lo que contabilizan los resultados del viernes, donde la embarcación brasileña era 8ª.

Luego de un espectacular accidente en Alemania hace tres semanas, los Auriverde se pusieron manos a la obra para reparar su embarcación y poder tomar la salida este fin de semana en la etapa de Saint-Tropez (sur de Francia).

«Misión cumplida», se congratulaba la víspera de la carrera Martine Grael, de 34 años, rostro y valor principal de esta joven escudería, que vive su primer año en el circuito SailGP.

«Estoy muy orgullosa de lo que hemos logrado hasta el momento. Nuestro objetivo es aprender lo más rápido posible para pelear por los puestos de cabeza. Aún no lo hemos logrado, pero la dinámica es buena», afirma con seguridad.

Originaria de Rio y miembro de una ilustre familia de regatistas, Grael ganó el oro olímpico en vela (49erFX en Rio y Tokio) antes de zambullirse en la Volvo Ocean Race, una vuelta al mundo con escalas y tripulación.

A finales del año pasado, Grael fue contactada para ser la primera mujer piloto en el SailGP, que aglutina desde 2019 a varios de los mejores regatistas del mundo, como el neozelandés Peter Burling, el australiano Tom Slingsby o el británico Dylan Fletcher.

– «Orgullo y responsabilidad» –

«Estaba muy motivada. Las regatas aquí son épicas: es muy intenso, rápido, las situaciones cambian sin parar. Hay que anticiparse siempre a lo que viene, y eso es algo que me encanta», cuenta la brasileña a la AFP.

Pionera en su gremio, el circuito había impuesto en 2022 la presencia de al menos una mujer en cada tripulación de seis personas a bordo de los F50. Pero el rol de piloto, el más importante, siempre había sido ejercido por un hombre.

«Fue elegida porque es la mejor navegante de su país», afirma sin rodeos Julien di Biase, director de operaciones del SailGP desde su creación. En el mundo de la vela, históricamente muy masculino, la novedad ha causado impacto.

«Cuando estoy en carrera no pienso en ello, pero sé también que represento al 50% de la población mundial. Es a la vez un orgullo y una responsabilidad», señala Grael.

En opinión de Manon Audinet, integrante de la tripulación del equipo de Francia, «el recorrido de Martine demuestra que la obligación inicial de embarcar a una mujer fue un buen comienzo».

«Sobre el papel podía parecer algo peyorativo, pero demostramos que merecíamos nuestro lugar a bordo, pudimos acumular experiencia y tengo la impresión de que estamos apenas en el inicio de la dinámica», sostiene.

En su nuevo reglamento oficial, adoptado este verano, los organizadores de la próxima Copa del América, reina de las regatas y trofeo deportivo más antiguo del mundo, establecen que en adelante la tripulación de los cinco primeros deberá incluir al menos a una mujer.

