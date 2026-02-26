La brasileña Nubank registra ingresos récord y suma clientes

El gigante brasileño Nubank, uno de los principales bancos digitales del mundo, reportó este miércoles ingresos récord en el cuarto trimestre de 2025 y un incremento de su cartera de clientes.

El banco, que obtuvo el mes pasado una aprobación inicial para operar en Estados Unidos, dijo que facturó una cifra récord de 4.900 millones de dólares entre octubre y diciembre, un aumento de 45% en cifras calculadas sin contar con el efecto cambiario.

«Estos resultados no son accidentales. Reflejan las prioridades y decisiones que tomó Nu a lo largo del año», dijo en una nota la entidad, que aumentó a 131 millones su cartera de clientes en la región.

La compañía obtuvo ganancias de 895 millones de dólares en el cuarto trimestre, y de 2.900 millones en 2025, 51% más que en 2024.

Tras convertirse en poco más de una década en una de las empresas más valiosas de América Latina, el Nubank recibió en enero una «aprobación condicional» de las autoridades federales de Estados Unidos para la «fase de organización del nuevo banco», que aún debe pasar evaluaciones de la Reserva Federal (Fed, banco central) y otros entes.

Se trata de un paso clave en los planes de expansión global de la compañía, que pretende «construir la próxima generación bancaria en Estados Unidos», dijo entonces su cofundador y CEO, el colombiano David Vélez.

Nubank fue fundado en 2013 en Sao Paulo, principal centro financiero latinoamericano, con la promesa de ofrecer alternativas al sistema de bancos tradicionales brasileños.

Captó clientes con tarjetas de crédito sin comisiones y con una interacción totalmente digital, presentada como solución a la burocracia bancaria.

Nubank empezó a cotizar en Wall Street en 2021, con la estrella del funk brasileño Anitta como miembro de su junta directiva y embajadora de la marca.

Hoy se ubica entre las cinco compañías mejor cotizadas de América Latina, con la argentina Mercado Libre a la cabeza y otras brasileñas como Petrobras e Itaú en el ranking.

