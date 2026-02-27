La cúpula militar china, en mínimos históricos: estas son las destituciones más sonadas

Pekín, 27 feb (EFE).- La destitución sin explicación y a pocos días de la principal cita política anual de nueve diputados militares supone el último golpe de una serie de medidas que han ido reduciendo la cúpula militar del país a mínimos históricos, en medio de la campaña anticorrupción del presidente Xi Jinping.

Esta purga se intensificó en el actual mandato de Xi, se ha cobrado numerosos mandos de alto perfil: de los siete miembros que tenía la poderosa Comisión Militar Central (CMC) a finales de 2022, actualmente solo quedan dos, el propio Xi y Zhang Shengmin, vicepresidente segundo y jefe de la campaña anticorrupción del Ejército.

A continuación, los casos más destacados de esta campaña.

– El golpe más sonado, en enero pasado, fue la destitución por supuesta corrupción del primer vicepresidente de la CMC, el general Zhang Youxia, hombre de máxima confianza de Xi en el Ejército y a quien le unían lazos personales. A la vez que Zhang fue cesado Liu Zhenli, jefe del Departamento de Estado Mayor Conjunto del organismo.

– Antes, en marzo de 2025, había caído He Weidong, ex vicepresidente segundo de la CMC, también acusado formalmente de corrupción.

– Otro miembro de la CMC, el almirante Miao Hua, fue apartado de su cargo en noviembre del año pasado dentro de una investigación por «presunta violación grave de la disciplina».

– En octubre de 2023 el entonces ministro de Defensa, Li Shangfu, fue destituido oficialmente de su cargo tras dos meses sin aparecer en público, aunque no fue hasta junio de 2024 cuando las autoridades revelaron que se le investigaba por corrupción.

– El predecesor de Li al frente de Defensa, Wei Fenghe, fue acusado de corrupción cuando ya estaba jubilado y en junio de 2024 se le abrió un proceso judicial por corrupción que todavía no ha finalizado.

– La unidad anticorrupción de la CMC abrió a mediados de 2023 una investigación contra Li Yuchao, entonces comandante de la Fuerza de Misiles, la rama castrense a cargo del programa nuclear del país. Su sucesor, Wang Houbin, corrió la misma suerte en octubre de 2025. EFE

