La caída de Vonn hiela la sangre en Milán-Cortina, primer oro para Malinin

Trece segundos duró el sueño de Lindsey Vonn, que tuvo que abandonar el descenso olímpico por una violenta caída, este domingo en los Juegos de Invierno de Milán-Cortina, donde el prodigio del patinaje Ilia Malinin se coronó con Estados Unidos en la prueba por equipos.

Después de su doloroso accidente en la prueba reina del esquí alpino, Vonn tuvo que ser operada en un hospital de Treviso por una fractura en la pierna izquierda.

Su compatriota Breezy Johnson, que luego se colgó el oro olímpico, se había quedadó helada, como el resto del público y de telespectadores que seguían el esperadísimo reto de «Speed Queen», que competía con una rodilla gravemente lesionada por otra caída hace nueve días en Suiza.

A sus 41 años y un año después de haber vuelto a competir con una prótesis de titanio en la otra rodilla, después de seis años retirada, el apasionante desafío olímpico de Vonn terminó en el hospital, adonde fue trasladada en helicóptero poco después de su accidente.

– Corazón roto –

Bajo un sol radiante, Vonn se había lanzado en su pista predilecta de la Olimpia delle Tofane a las 11h59 locales (10h59 GMT), pero un pequeño bache en una curva le hizo perder el equilibrio y en la recepción de un salto terminó cayendo con violencia.

El shock fue total y solo se escuchaban los gritos de dolor y el llanto de la esquiadora de Minnesota, campeona del descenso hace dieciséis años y que a sus 41 años parece despedirse de su carrera deportiva.

La reina del eslalon, Mikaela Shiffrin, reaccionó con un emoticono de un corazón roto en su cuenta de la red social X, mientras que la presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), Kirsty Coventry, consideró a Vonn «una increíble fuente de inspiración».

– Una campeona eclipsada –

Después de los quince minutos que Vonn permaneció tendida en la nieve y tras la evacuación en helicóptero, el descenso pudo continuar, todavía con el susto metido en el cuerpo entre las competidoras.

La victoria fue para la estadounidense Breezy Johnson, que había competido antes que Vonn, con 4 centésimas de segundo de ventaja sobre la alemana Emma Aicher, plata, mientras que el bronce fue para la italiana Sofia Goggia, que dos días después de haber encendido el pebetero de Cortina en la apertura olímpica se quedó a 59 centésimas del primer lugar.

«Le deseo a Lindsey lo mejor, espero que no sea el final» de su carrera, reaccionó Johnson tras un triunfo inevitablemente eclipsado por el accidente de su compatriota.

– Batalla sobre el hielo –

En el patinaje artístico, Estados Unidos revalidó su título en la prueba por equipos resistiendo la inspiración de Japón en Milán. Eso supuso el primer oro olímpico de la carrera de su joven prodigio Ilia Malinin, gran favorito para la categoría individual.

En Tesero, el noruego Johannes Klaebo ganó en el esquiatlón su primer oro de esta edición y el sexto de su carrera, acercándose al récord absoluto de ocho título de invierno, el gran objetivo con el que ha viajado a Italia.

En el gigante paralelo de snowboard alpino, la checa Ester Ledecka, vigente doble campeona olímpica, cayó en cuartos y cedió la corona a su compatriota Zuzana Maderova, mientras que en la prueba masculina el austríaco Benjamin Karl revalidó el título.

El primer oro del biatlón fue para Francia, que venció en el relevo mixto, mientras que el noruego Sander Eitrem venció en 5.000 metros de patinaje de velocidad y el alemán Max Langenhem en luge individual.

– Trump contra un esquiador –

La administración estadounidense siguió siendo noticia en relación a los Juegos Olímpicos: si el viernes el vicepresidente JD Vance fue abucheado en la ceremonia de apertura en Milán, esta vez fue el presidente Donald Trump el que cargó en su plataforma Truth contra un deportista de su país, el esquiador freestyle Hunter Hess, al que llamó «auténtico perdedor».

El deportista de 27 años había dicho el miércoles que «llevar la bandera no significa que represente todo lo que está pasando en Estados Unidos», en alusión a la política de la Casa Blanca, especialmente en su campaña antiinmigración.

«Es muy difícil animar a alguien así», dijo Trump en su mensaje.

