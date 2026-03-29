La cadena catarí Al Araby denuncia daños en su oficina de Teherán tras un ataque israelí

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La cadena catarí Al Araby informó el domingo que un misil israelí impactó el edificio donde se encuentra su oficina en Teherán, causando daños materiales.

«Un misil israelí apunta al edificio de la cadena Al Araby en la capital, Teherán. Grandes daños e interrupción de las emisiones en directo», declaró la cadena en un mensaje publicado en X.

Las imágenes grabadas en el interior de la oficina mostraban ventanas y cristales rotos. En el exterior, los edificios cercanos estaban dañados y las calles cubiertas de escombros.

Se desconoce por el momento cuál era el objetivo.

La oficina de Al Araby está situada en un barrio residencial del noreste de Teherán.

El jefe de la oficina de la cadena, Hazem Kallas, indicó que estaba realizando un reportaje sobre la guerra cuando un misil alcanzó el edificio.

En un vídeo publicado en X, Kallas mostró el inmueble de cuatro plantas cuya fachada parecía gravemente dañada, en especial los pisos primero y segundo.

«Esta zona es a la vez residencial y comercial», declaró, y añadió que el edificio albergaba un centro de fisioterapia, un salón de belleza, una clínica dental y una cafetería.

La guerra en Irán estalló el 28 febrero cuando Israel y Estados Unidos lanzaron ataques contra Irán, matando a su líder supremo y desencadenando un conflicto que se ha extendido por todo Oriente Medio.

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