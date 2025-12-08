La calma regresa a Benín tras el intento de golpe de Estado del domingo

Benín empezó a recobrar la normalidad este lunes tras el intento de golpe de Estado del domingo frustrado con ayuda de la vecina Nigeria.

Un grupo de militares, portando fusiles de asalto, anunció el domingo por la mañana en la televisión nacional la destitución del presidente Patrice Talon.

Argumentaron su acción por el «deterioro constante» de la seguridad en este pequeño país costero del oeste de Africa, que en los últimos años ha registrado un repunte de la violencia yihadista, sobre todo en el norte.

Pero, horas después, el presidente Talon apareció en la televisión para asegurar al país que la situación estaba «completamente bajo control».

Este lunes, la calma reinaba en Cotonú, la capital económica de Benín, y el tráfico retomaba su ritmo habitual, observaron reporteros de AFP.

El intento de golpe en Benín sigue a una ola de tomas del poder por parte de militares en varios países del oeste de África, incluyendo Malí, Burkina Faso, Níger, Guinea y, más recientemente, a finales de noviembre, en Guinea-Bisáu.

Pero Benín pidió rápidamente la ayuda de su vecino Nigeria, que declaró el domingo por la noche haber llevado a cabo ataques militares en Cotonú y desplegado tropas.

El bloque regional de África Occidental, la Cedeao, también anunció el despliegue de apoyo militar a Benín y se reunirá el lunes en Abiyán.

Según dos fuentes militares consultadas por AFP, dos altos oficiales benineses tomados como rehenes por los responsables del intento de golpe fueron liberados entre la noche del domingo y el lunes.

Según una fuente el líder de la insurrección, el teniente coronel Pascal Tigri, está prófugo.

El lunes aún se desconocía cuántas personas estaban implicadas en el intento de derrocamiento de Talon, que debe ceder el poder en abril tras diez años en el cargo.

Según la Constitución de Benín, Talon no puede presentarse a un tercer mandato, pero su sucesor designado, el ministro de Finanzas Romuald Wadagni, es considerado favorito para las elecciones presidenciales de abril.

La historia política de Benín ha estado marcada por varios golpes y tentativas de golpe desde su independencia de Francia en 1960.

