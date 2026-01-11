La calma vuelve a Alepo tras acuerdo entre alianza kurdosiria y Damasco

El Cairo, 11 ene (EFE).- Una calma tensa prevalece este domingo en la ciudad septentrional siria de Alepo tras un acuerdo de alto el fuego que puso fin a varios días de enfrentamientos entre tropas del Gobierno y combatientes de la alianza liderada por los kurdosirios de las Fuerzas de Siria Democrática (FSD), que dejaron al menos 24 muertos y más de 100 heridos.

El gobernador de Alepo, Azam Gharib, aseguró este domingo que la situación en esa ciudad está recuperando la normalidad de forma gradual tras el entendimiento alcanzado el sábado entre Damasco y las FSD, en virtud del cual los combatientes de esa alianza han sido evacuados de los distritos de Sheikh Maqsoud y Ashrafieh.

«Les aseguramos que la situación de seguridad está volviendo gradualmente a la estabilidad en los barrios de Sheikh Maqsoud y Ashrafieh, para que la ciudad pueda volver a un estado de seguridad y estabilidad», dijo Gharib en un mensaje en su cuenta oficial en X.

Confió en que «el capítulo de la ansiedad ha terminado, y Alepo vuelve a ser un lugar seguro, con su gente fuerte, unida y resiliente», e indicó que «las autoridades competentes continúan sus operaciones sobre el terreno para restablecer la seguridad y garantizar el retorno a la normalidad en todos los barrios» de la urbe.

Sus afirmaciones llegan después de que el portavoz de la Dirección de Salud de Alepo, Munir al Muhamad, citado por la agencia oficial siria, SANA, elevara a 24 muertos y 129 heridos las víctimas de la violencia en Alepo desde el pasado martes.

Fuentes de seguridad sirias aseguraron por su parte en la mañana de este domingo que cientos de combatientes de las FSD fueron evacuados «sin sus armas» de Ashrafieh y Sheikh Maqsoud, zonas de mayoría kurdosiria, y fueron transportados en autobuses hacia la ciudad de Tabqa, en el norte del país.

El líder de las FSD, Mazloun Abdi, confirmó por su parte este domingo el acuerdo que permitió un alto el fuego en Alepo y la «evacuación segura» de los combatientes de su grupo, así como de «mártires, heridos, y civiles atrapados (…) de Ashrafieh y Sheikh Maqsoud hacia el norte y el este de Siria»

Abdi apuntó que ese entendimiento fue posible «gracias a la mediación de partes internacionales», en alusión velada a Estados Unidos, cuyo enviado especial para Siria, Tom Barrack, se reunió el sábado en Damasco con el presidente sirio, Ahmed al Shara, y otros altos funcionarios del país árabe.

Barrack aseguró, en un mensaje en X, que Damasco «ha reafirmado su compromiso con el acuerdo de marzo» pasado con las FSD, para integrarlas en las instituciones sirias, e instó a ambos bandos a «ejercer máxima moderación, cesar inmediatamente las hostilidades y reanudar el diálogo».

Los combates entre el Ejército sirio y las FSD comenzaron el martes, después de que Abdi se reuniera en Damasco con funcionarios del Gobierno en el marco de las negociaciones de integración de las fuerzas de la alianza kurdosiria en las Fuerzas Armadas sirias.

Damasco y los kurdosirios firmaron el 10 de marzo de 2025 un acuerdo para buscar una solución a las autoproclamadas zonas autónomas del noreste de Siria tras el derrocamiento, hace más de un año, de Bachar al Asad, pero el proceso ha sufrido varios reveses. EFE

