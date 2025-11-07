La cantante chilena Mon Laferte anuncia fechas de dos conciertos en Colombia para 2026

2 minutos

Bogotá, 7 nov (EFE).- La cantante chilena Mon Laferte anunció este viernes dos conciertos en Medellín y Bogotá para el próximo mes de mayo de 2026, donde interpretará su más reciente disco ‘Femme Fatale’, informó la promotora de la artista en un comunicado.

«La cantante que ha creado toda una estética dentro de la música en español regresa para 2026 después de un show apoteósico en el Festival Estéreo Picnic (FEP)», añadió la información.

Los conciertos serán los días 7 y 9 de mayo en el Movistar Arena de Bogotá y en la antigua plaza de toros de La Macarena de Medellín, respectivamente.

Mon Laferte también tiene confirmadas fechas de conciertos en México los días 26 y 27 de mayo en Ciudad de México y Monterrey respectivamente, así como los días 11, 23, 25 y 30 en Mérida, Puebla, Querétaro y Jalisco.

El título del álbum, que está compuesto por 14 canciones, hace referencia a «la figura arquetípica de la ‘femme fatale'», que es «misteriosa, intensa y contradictoria», agregó la información.

La producción incluye los sencillos ‘Esto Es Amor’ y ‘La Tirana’, que la artista publicó antes del disco completo, junto con el proyecto de Mateo Sujatovich, ‘Conociendo Rusia’, y la cantante Nathy Peluso.

El álbum también cuenta con colaboraciones como ‘Hasta Que Nos Despierte la Soledad’ con Tiago Iorc o ‘My One And Only Love’, junto con las cantautoras mexicanas Natalia Lafourcade y Silvana Estrada.

La cantante ha ganado cinco Latin Grammys en las categorías ‘Mejor Canción Alternativa’ por ‘Amárrame’, ‘Mejor Álbum de Música Alternativa’ por ‘Norma’ y ‘Autopoiética’, ‘Mejor Canción de Rock’ con el tema ‘Biutiful’ y ‘Mejor Álbum Cantautor’ gracias a ‘Seis’. EFE

cme/pc/nvm