La cantante dominicana Patty Moll lanza la canción «No Tiene Sentido»

Santo Domingo, 16 nov (EFE).- La cantante y compositora dominicana Patty Moll se unió al bachatero Luis Miguel del Amargue para explorar la bachata en el sencillo «No Tiene Sentido».

La letra de la canción refleja un diálogo emocional entre dos personas que enfrentan la incertidumbre del amor y la posibilidad de una segunda oportunidad, indicó el equipo de comunicación de la artista en un comunicado.

«Moll se mostró sumamente honrada de poder trabajar con una estrella de la música dominicana como Luis Miguel del Amargue y agradece profundamente la oportunidad de colaborar en este proyecto que promete tocar corazones y resonar en los amantes de la bachata», señaló.

«No Tiene Sentido» es una historia que muchos pueden identificar; una reflexión sobre el amor, la desconexión y la esperanza de recuperar lo que una vez fue hermoso», comentó Moll, compositora de la canción junto a Félix Estévez, popularmente conocido como DF Beatz. EFE

