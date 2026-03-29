La capital de Ecuador revive su fe en el Domingo de Ramos, que abre la Semana Santa

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Quito, 29 mar (EFE).- Cientos de personas participaron en la procesión de Domingo de Ramos, que recorrió varias de las estrechas calles coloniales del centro histórico de Quito, que se llenaron de fe y tradición marcando el inicio de la Semana Santa en la capital de Ecuador.

Con el aire impregnado de incienso, música y con el constante coro «Jesucristo, yo estoy aquí», devotos caminaron por las calles con ramos elaborados, mayoritariamente, con romero, muchos de las cuales se repartían desde una camioneta que avanzaba con la procesión.

Fue notoria la ausencia de los ramos elaborados con la palma de cera, lo que evidencia que las campañas gubernamentales anuales han calado en la población, a fin de proteger la especie endémica de los Andes.

La palma de cera cumple un papel fundamental en los ecosistemas andinos, al servir de alimento y refugio para diversas especies, entre las que destacan el perico cachetidorado y el loro orejiamarillo (Ognorhynchus icterotis), este último considerado vulnerable a nivel global y en estado crítico en Ecuador.

De la Basílica a San Francisco

En la procesión, que comenzó en la Basílica, el templo neogótico más grande de América, situada en una parte alta del centro histórico de Quito, hubo banda de música, algunos cucuruchos y también participó el grupo folclórico Jácchigua, portando trajes llenos de historia, representando a personajes de la época colonial, explicó el sacerdote John Castro, responsable de la procesión del Domingo de Ramos y del Viernes Santo.

«La gente está aquí por tradición y por fe», dijo en referencia a la procesión que data de hace 23 años, que tiene como objetivo «caminara con Jesús», y en la que, en esta ocasión, los asistentes pidieron, «sobre todo, por la paz. Hay mucha inseguridad, violencia. Si no hay paz, no hay progreso», señaló.

Anahí Aldaz, una de las participantes, pidió que se ore por las familias, compañeros y amigos «porque aunque el país está en la adversidad, hay que entender que, ante todo, es la fe. Hemos pasado cuarentenas, terremotos y ante todo siempre está Dios», dijo a EFE

Durante la procesión, Andrea Flores, comentó a EFE que en estos actos de fe se debe «ver por el pueblo y que más tengamos a Cristo en nuestro corazón, para que así podamos disminuir la delincuencia», una de las mayores preocupaciones en Ecuador, donde se registran índices de inseguridad sin precedentes desde hace varios años.

Imágenes religiosas, flanqueadas por gente con grandes ramas de palmas (distintas a las de cera) se apreciaron en la procesión, en la que caminaba una mujer que representaba a la virgen, inspirada en escultura del maestro Bernardo Legarda, que corona el cerro El Panecillo, situado en el centro histórico.

Desde ese cerro se aprecia la plaza de la imponente iglesia de San Francisco, donde terminó la procesión, con sacerdotes portando túnicas blancas y rojas, recordando la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y el comienzo de los días más solemnes del calendario cristiano, que culminan con la Pascua.

El contraste entre lo antiguo y lo contemporáneo fue evidente en la procesión con la cantidad de celulares capturando imágenes de una tradición que se mantiene intacta.

En esa plaza -situada en el corazón del Quito colonial, catalogado por la Unesco como Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1978- y bajo un imponente sol, cientos de personas de toda edad y condición, algunas llegadas desde provincias, asistieron a una misa campal, al final de la cual los creyentes levantaron sus ramos para la respectiva bendición. EFE

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