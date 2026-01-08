La Casa Blanca convoca a Repsol a una reunión sobre Venezuela con las grandes petroleras

2 minutos

Madrid, 8 ene (EFE).- La Casa Blanca ha convocado este viernes a las grandes petroleras, entre ellas a la española Repsol, para abordar la situación del sector en Venezuela tras la intervención en el país latinoamericano, ha avanzado este jueves la agencia Bloomberg.

La reunión se producirá este mismo viernes con las principales petroleras del mundo, una semana después de que el Gobierno de Estados Unidos, presidido por Donald Trump, lanzara un ataque sobre Venezuela y detuviera a su presidente, Nicolás Maduro.

El Gobierno estadounidense revocó el pasado mayo los permisos a la petrolera española Repsol para exportar crudo y derivados de Venezuela, al igual que hizo con la italiana Eni o la estadounidense Global Oil Terminals, las firmas que entonces operaban en el país caribeño junto a la estadounidense Chevron.

Repsol es la empresa española que mantiene una mayor vinculación económica y estratégica con Venezuela, donde opera desde hace más de 30 años y donde tiene derechos mineros, aunque la mayor parte permanece sin desarrollar.

En la actualidad, Repsol tiene desarrollados 280 kilómetros cuadrados brutos de superficie petrolera, que comparte con la petrolera estatal venezolana PDVSA, pero mantiene pendientes de desarrollo otros 1.907 kilómetros cuadrados brutos.

En 2024, la producción neta de Repsol en Venezuela alcanzó los 24 millones de barriles equivalentes de petróleo (Mbep), en su mayor parte gas natural, aunque ese gas es exclusivamente para uso interno en Venezuela y sirve para abastecer a las plantas venezolanas de producción de electricidad.

Repsol produce 39.000 barriles diarios, principalmente en Petroquiriquire, cuya propiedad corresponde en un 60 % a la estatal PDVSA y en un 40 % a Repsol. EFE

