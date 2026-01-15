La Casa Blanca dice que tiene conocimiento de que Irán ha suspendido 800 ejecuciones

Washington, 15 ene (EFE).- La Casa Blanca dijo este jueves que las autoridades de Irán han suspendido unas 800 ejecuciones previstas para el miércoles, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtiera sobre «graves consecuencias» si Teherán continuaba la matanza de participantes en las protestas que sacuden al país.

«El presidente y su equipo han comunicado al régimen iraní que, si continúan las matanzas, habrá graves consecuencias. El presidente recibió un mensaje (…) de que las matanzas y las ejecuciones cesarán. El presidente entiende hoy que se suspendieron 800 ejecuciones programadas para ayer», dijo la portavoz de la Administración, Karoline Leavitt. EFE

