La Casa Blanca insiste en que la subida del crudo por la guerra de Irán es «a corto plazo»

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Washington, 30 mar (EFE).- La Casa Blanca insistió este lunes en que las subidas del crudo derivadas de los ataques estadounidense e israelíes sobre Irán suponen una «fluctuación a corto plazo» en los precios de los carburantes y en que el Gobierno de Donald Trump está abordando la situación «día a día».

«Entendemos la situación. Estamos vigilando de cerca esta fluctuación a corto plazo en los precios del petróleo y del diésel», aseguró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, al ser preguntada por qué mensaje envía la Administración a los camioneros estadounidenses que están pagando más de 5,30 dólares por galón de diésel, más de un 40 % más que a final de febrero, cuando arrancó la guerra.

Leavitt subrayó que desde entonces el Gobierno estadounidense ha anunciado varias y «contundentes medidas» para «brindar estabilidad al mercado energético mundial», refiriéndose a la liberación de reservas estratégicas, a la suspensión temporal de la Ley Jones, que exige que el transporte de mercancías entre puertos estadounidenses se realice en embarcaciones nacionales, o al levantamiento de sanciones a crudo iraní o ruso.

«El mensaje general, tal como hemos reiterado en repetidas ocasiones, es que se trata de acciones (en referencia a los ataques contra Irán) y fluctuaciones de precios a corto plazo que buscan el beneficio, a largo plazo, de poner fin a la amenaza que Irán representa para EE.UU., para nuestras tropas y para nuestros aliados en la región», destacó.

La portavoz puntualizó asimismo que la guerra contra Irán busca «garantizar que este régimen (iraní) deje de controlar el libre flujo mundial de energía a través del estrecho de Ormuz, un asunto que la Administración ya está abordando día a día».

Leavitt rechazó de plano la posibilidad de que Irán decida de aquí en adelante qué buques pueden navegar o no a través de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del crudo que se exporta globalmente, al ser preguntada sobre si la Casa Blanca aprueba que Teherán efectúe una «selección sesgada» de navíos, en referencia a los 20 petroleros que el propio Trump ha asegurado que han recibido permiso para cruzar el estrecho.

«No es algo que respaldemos y no considero que se esté haciendo una selección sesgada (de buques)», dijo Leavitt, que estimó que el paso de la veintena de cargueros anunciados por Trump es algo positivo y «resultado de las conversaciones directas e indirectas que se están llevando a cabo entre Estados Unidos e Irán». EFE

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