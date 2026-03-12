La Casa Blanca niega que exista una amenaza de ataque iraní con drones contra EE.UU.

1 minuto

Washington, 12 mar (EFE).- La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, negó este jueves que exista una amenaza de ataque iraní con drones contra territorio estadounidense.

Leavitt desmintió una información publicada el miércoles por la cadena ABC News según la cual el FBI advirtió a los departamentos de policía de California que Irán planeaba ataques con drones en represalia por la ofensiva estadounidense contra la República Islámica.

«Para ser claros: No existe tal amenaza por parte de Irán a nuestra patria y nunca existió», expresó Leavitt en la red social X.

La portavoz aclaró que la noticia se basa en un correo electrónico enviado a las autoridades locales de California sobre «una pista sin verificar», un hecho «crucial» que, según Leavitt, la cadena «omitió» en su artículo.

«ABC News debería retractarse inmediatamente de esta publicación», escribió.

Preguntado sobre esa presunta amenaza contra California, el estado del país con mayor población iraní, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el miércoles que había una investigación al respecto.

Por su parte, el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, confirmó que funcionarios federales alertaron al estado sobre la situación, pero indicó más tarde que no existe una «amenaza inminente».

La guerra iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán llevó al FBI a elevar el nivel de alerta terrorista dentro del territorio estadounidense, con el objetivo de prevenir posibles atentados en represalia por la ofensiva. EFE

er/psh