La Casa Blanca pide a Sheinbaum «empatía» por los dos agentes de EEUU fallecidos en México

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Washington, 22 abr (EFE).- La Casa Blanca pidió este martes a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, que muestre «un poco de empatía» por los dos agentes estadounidenses fallecidos durante una operación antidrogas en México.

«Creo que el presidente (Donald Trump) estaría de acuerdo en que un poco de empatía por parte de Claudia Sheinbaum valdría mucho la pena por las dos vidas estadounidenses que se perdieron, considerando todo lo que Estados Unidos está haciendo», declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una entrevista con Fox News.

Sheinbaum dijo el martes que su Gobierno envió una nota diplomática a Washington para exigir explicaciones por la participación de agentes estadounidenses en un operativo el domingo pasado contra laboratorios clandestinos en el estado de Chihuahua, en el norte de México, donde murieron dos agentes estadounidenses y dos mexicanos.

La portavoz de la Casa Blanca defendió que Trump está trabajando para «detener el flagelo del narcotráfico que pasa por México hacia Estados Unidos».

«Hemos visto cierta cooperación por parte de la presidenta Sheinbaum. Creo que el presidente siempre quiere ver más cooperación, cuando lo que estamos haciendo no solo beneficia al pueblo estadounidense, sino también a su pueblo», subrayó Leavitt.

La controversia creció cuando The Washington Post informó de que los dos estadounidenses pertenecían presuntamente a la CIA y habían apoyado con inteligencia una operación contra el narcotráfico.

Trump ha sugerido varias veces la posibilidad de que Estados Unidos intervenga dentro de territorio mexicano en contra de cárteles del narcotráfico, algo que el Gobierno de Sheinbaum ha rechazado en nombre de la soberanía de su país.

Sheinbaum declaró el martes que las autoridades federales mexicanas desconocían la participación de agentes extranjeros en labores de campo.

Además, subrayó que ningún gobierno estatal puede establecer colaboración en materia de seguridad con autoridades extranjeras fuera de los canales federales.

En un principio, el fiscal estatal de Chihuahua declaró que los agentes murieron cuando regresaban del operativo, pero después matizó que los estadounidenses no participaron directamente en el la confiscación del laboratorio usado por narcotraficantes y que realizaban labores de adiestramiento. EFE

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