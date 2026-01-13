La Casa de los Grifos, joya oculta de la Roma republicana, abre por primera vez al público

Mariana López Alba

Roma, 13 ene (EFE).- Oculta bajo los palacios imperiales del Palatino, la Domus de los Grifos, una de las casas más antiguas de la República romana, abre sus puertas al público gracias a un proyecto de restauración y acceso innovador financiado con fondos europeos del Plan Nacional de Recuperación y Resilencia (PNRR).

Construida a finales del siglo II a.C. y descubierta a comienzos del siglo XX, la Casa de los Grifos constituye un ejemplo excepcional de arquitectura doméstica anterior al Imperio Romano por el grado de conservación de sus pinturas murales y mosaicos, que son una referencia para el estudio del conocido como segundo estilo pompeyano.

“La Casa de los Grifos es un libro para los arqueólogos, un libro fundamental para la historia de la pintura y de los mosaicos antiguos”, explicó este martes a EFE la arqueóloga Federica Rinaldi, responsable científica del proyecto.

Entre conservación y divulgación

El recorrido, pensado para proteger la fragilidad del sitio, permite observar cada detalle sin tocar el suelo original, ya que los visitantes no caminan directamente sobre los mosaicos ni dentro de las salas para evitar cualquier daño a los frescos y a las teselas.

“No podemos permitir que se pierda ni un milímetro de superficie pictórica o una sola tesela del mosaico”, señala Rinaldi.

En su lugar, un operador equipado con cámara y micrófono recorre las estancias subterráneas y transmite las imágenes en tiempo real, creando una visita en vivo y guiada que busca conciliar conservación y divulgación.

«Es un recorrido único porque no se trata de imágenes generadas por ordenador», subraya Rinaldi, porque «el público ve exactamente lo que observa el operador, en directo, mientras recibe explicaciones y detalles sobre la historia y decoración del lugar».

Durante la presentación hoy a los medios, los periodistas sí pudieron descender físicamente a las estancias subterráneas, un acceso excepcional reservado únicamente para la jornada inaugural y que permitió observar de cerca los frescos, mosaicos y estructuras originales.

Entre los espacios más destacados figura la estancia que da nombre a la domus, decorada con una luneta en estuco donde dos grifos alados (figuras de la mitología grecorromana) se enfrentan en torno a un motivo central.

Más allá del Coliseo

El proyecto forma parte del programa Caput Mundi, impulsado por el Parque Arqueológico del Coliseo con fondos del PNRR, que prevé diez intervenciones para abrir al público espacios ocultos del Palatino y el Foro Romano.

El director del parque, Simone Quilici, explicó a EFE que la concentración de estos proyectos en el Palatino busca también redistribuir los flujos turísticos, tradicionalmente dominados por el Coliseo.

Según Quilici, esta domus permite explorar la Roma privada, anterior a los palacios imperiales, donde vivían familias adineradas del periodo republicano, lo que la convierte en un «sitio especial» porque ofrece información sobre una época de la que existen pocos ejemplos conservados en el Palatino.

Este sitio arqueológico «es uno de esos lugares secretos que por fin se hacen visibles” ya que “nunca había sido abierta al público de forma estructurada” desde su descubrimiento, explicó la directora del Departamento para la Valorización del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura italiano, Alfonsina Russo, durante la apertura.

La Domus de los Grifos podrá visitarse a partir del 3 de marzo, todos los martes y con reserva previa, en pases guiados en italiano y en inglés, como una ventana excepcional a la época republicana que durante siglos permaneció oculta bajo la Roma imperial. EFE

