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La Católica alcanza el liderato en Ecuador con un gol del venezolano Chancellor

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Guayaquil (Ecuador), 18 abr (EFE).- Universidad Católica alcanzó este sábado el liderato provisional de la Liga Pro de Ecuador, con los mismos 19 puntos que Independiente del Valle, tras vencer por 2-0 a Libertad con goles del venezolano Jhon Chancellor y de Byron Palacios.

El defensa venezolano Jhon Chancellor abrió el marcador y Palacios sentenció el triunfo, con el que el cuadro de la Católica se mantuvo invicto y pasó a encabezar la clasificación por mejor diferencia de goles.

Tras su eliminación en la primera fase de la actual Copa Libertadores, la Católica o Cuadro Cammarata se centró de lleno en la disputa de la Liga Pro y esperará el resultado de este domingo entre Independiente del Valle y Liga Deportiva Universitaria de Quito para saber si sostiene el primer puesto.

Católica metió 15 goles y recibió solo cuatro tantos, por lo que junto a Barcelona, posee el mejor sistema defensivo del torneo donde sobresalen los venezolanos, el portero Rafael Romo y el defensa Chancellor.

Por su parte, el Mushuc Runa derrotó por 1-0 a Técnico Universitario, con gol de Freddy Mina, tras un violento y colocado remate desde fuera del área.

La victoria permitió al Mushuc Runa ubicarse en el quinto puesto de la tabla de posiciones, con 13 puntos, y el Técnico Universitario, noveno con 11 unidades, además sufrió la expulsión del defensa colombiano Julián Anaya, al minuto 45.

Por su parte, el Orense y Delfín empataron 0-0, de manera que el cuadro cetáceo se ubicó en el sexto puesto, con 12 puntos, y el Orense se quedó entre los equipos con peligro de perder la categoría para el año próximo, pues quedó con 9 puntos, en el decimotercer puesto.

El atacante del Delfín Erik Mendoza, que había sido reemplazado en el minuto 83, fue expulsado por reclamos indebidos desde la banca de suplentes y se perderá los próximos partidos.

La novena fecha concluirá este domingo con los partidos: Manta-Deportivo Cuenca; Independiente del Valle-Liga Deportiva Universitaria de Quito y Macará-Barcelona. EFE

rm/af/laa

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