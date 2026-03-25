La CE propone 115 millones para impulsar drones y otras tecnologías militares disruptivas

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Bruselas, 25 mar (EFE).- La Comisión Europea (CE) propuso este miércoles un nuevo instrumento de financiación, llamado AGILE, que contará con 115 millones de euros en 2027 para acelerar el desarrollo de tecnologías militares disruptivas como drones o inteligencia artificial e implementarlas rápidamente en el mercado.

Bruselas explicó en un comunicado que la guerra de Rusia contra Ucrania ha mostrado que “el éxito en el campo de batalla depende ahora de ciclos de innovación cortos”, es decir, de la capacidad de desarrollar, probar y desplegar nuevas tecnologías y soluciones rentables en cuestión de semanas o meses, en vez de años. EFE

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