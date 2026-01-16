La centrocampista chilena Karen Araya jugará en Universitario de Perú

1 minuto

Lima, 16 ene (EFE).- La centrocampista Karen Araya, una de las figuras de la selección femenina de Chile, jugará en el Universitario de Deportes peruano durante la temporada 2026, en la que el equipo crema buscará reconquistar la Superliga Femenina.

La U destacó en un comunicado «la amplia trayectoria internacional» de Araya, quien, según dijo, «ha construido una carrera profesional destacada en Sudamérica y Europa».

Tras indicar que inició su trayectoria en clubes chilenos como Unión La Calera, Santiago Morning y Colo-Colo, con el que ganó «la histórica Copa Libertadores Femenina 2012», señaló que también ha jugado en el Sevilla y el Madrid CFF de España, así como del Nantes de Francia.

«A nivel internacional, Karen es una referente histórica de la selección chilena femenina», agregó el club limeño antes de resaltar que en 2025 «se convirtió en una de las pocas jugadoras en alcanzar la cifra de 100 apariciones con la selección absoluta».

La jugadora chilena es el cuarto refuerzo internacional anunciado este año por la U, que también ha fichado a las seleccionadas uruguayas Sofía Oxandabarat, Stephanie Lacoste y Daiana Farías.

Universitario, el equipo con más títulos del fútbol femenino en Perú con 10 campeonatos, buscará ganar la Superliga Femenina de este año tras el bicampeonato obtenido en 2024 y 2025 por el Alianza Lima, su clásico rival. EFE

dub/fgg/hbr