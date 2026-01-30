La china Chalco y británica Rio Tinto adquieren empresa brasileña de aluminio

São Paulo, 29 ene (EFE).- El grupo brasileño Votorantim celebró este jueves un contrato para transferir el control mayoritario de la Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) a una empresa conjunta entre la Aluminum Corporation of China Limited (Chalco) y la multinacional minera de origen británico Rio Tinto, por un valor de aproximadamente 902 millones de dólares.

Según el comunicado enviado al mercado, la operación consiste en la enajenación del 68,59 % del capital social de la compañía, lo que equivale a más de 446 millones de acciones ordinarias a un precio fijo de 10,50 reales (unos 2 dólares) por acción.

La adquisición será ejecutada a través de una empresa conjunta, en la cual la compañía china, subsidiaria de Chinalco, posee una participación mayoritaria del 67 %, mientras que la minera Rio Tinto controla el 33 % restante.

Una vez que se obtengan las autorizaciones regulatorias pertinentes, esta sociedad lanzará una oferta pública de adquisición (OPA) obligatoria por el resto de las acciones en circulación, conforme lo estipula la legislación brasileña para los cambios de control accionarial.

La CBA, fundada en 1941, es una empresa brasileña de aluminio de bajas emisiones de carbono y opera tres minas de bauxita, materia prima del aluminio, con una producción anual de alrededor de 2 millones de toneladas.

Según el comunicado divulgado por Rio Tinto, la empresa está respaldada por una cartera de activos de generación de energía renovable de 1,6 GW, que incluye 21 centrales hidroeléctricas y complejos eólicos. EFE

