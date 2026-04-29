La CIDH otorga medidas cautelares en favor de un argentino detenido en Venezuela

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Buenos Aires, 29 abr (EFE).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó este miércoles que ha otorgado medidas cautelares en favor del abogado argentino Germán Darío Giuliani, detenido en Venezuela desde hace casi un año.

Mediante un comunicado difundido en Washington, la CIDH indicó que el pasado lunes adoptó una resolución mediante la cual otorgó medidas cautelares en beneficio de Giuliani, tras considerar que el abogado se encuentran en una situación de «gravedad y urgencia» pues sus derechos a la vida, integridad personal y salud están en «riesgo de daño irreparable» en Venezuela.

Giuliani fue detenido entre el 21 y el 23 de mayo de 2025 por las autoridades venezolanas tras viajar en abril del año pasado al país caribeño por trabajo.

Según informó este miércoles la CIDH, sus familiares no cuentan con información oficial sobre sus condiciones de detención, estado de salud ni ubicación exacta dentro del complejo penitenciario de Yare.

En su resolución, la CIDH solicitó a Venezuela que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de Giuliani, informe de manera formal la ubicación actual del argentino, y facilite la comunicación con sus familiares, entre otras acciones.

«El otorgamiento de la presente medida cautelar y su adopción por parte del Estado de Venezuela no constituyen prejuzgamiento alguno de una petición que eventualmente pueda ser interpuesta ante el Sistema Interamericano sobre una posible violación de los derechos protegidos en los instrumentos aplicables», indicó la CIDH en su comunicado.

La resolución de la CIDH fue valorada este miércoles en forma positiva por el Gobierno de Argentina.

«La República Argentina valora el accionar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al conceder medidas cautelares en favor del ciudadano argentino Germán Darío Giuliani, detenido ilegalmente en Venezuela», expresó la Cancillería argentina en un comunicado.

La nota oficial añade que Argentina «continúa reclamando la liberación de todas de todas las personas privadas de su libertad por razones políticas o arbitrarias». EFE

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