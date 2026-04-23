La CIDH recibió un récord de peticiones de medidas cautelares en 2025

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió en 2025 un número récord de demandas de medidas cautelares, así como de denuncias de violaciones de derechos humanos, destacó la CIDH en su informe anual presentado este jueves.

En total la CIDH recibió 1.969 nuevas solicitudes de medidas cautelares, de las cuales pudo examinar casi el 85% ese mismo año.

Ese número representa un 40% más que el año anterior, y bate el récord de 2018, cuando se registraron 1.618 solicitudes en el contexto de la crisis de derechos humanos en Nicaragua, explicó el informe, presentado ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

Destacan las demandas provenientes de El Salvador (208% de aumento respecto a 2024), un país al que la CIDH dedicó una atención especial en 2025, así como Cuba (166%), Argentina (113%) y Estados Unidos (111%).

«En todos estos países el aumento de las solicitudes recibidas se debe, en parte, a pedidos de protección para personas que enfrentan riesgos a su vida», y en el caso de El Salvador y Estados Unidos, a sus políticas migratorias.

El año 2025 también fue un año récord de denuncias por violaciones de derechos humanos presentadas ante el organismo regional: 3.357, un aumento del 16% respecto a 2024 (2.883).

Destaca Colombia, de donde surgieron 788 peticiones, seguido de México con 700.

Las peticiones pueden ser presentadas a título individual o colectivo, en relación a violaciones de derechos humanos, e incluso por un Estado contra otro.

Cuba, Venezuela y Nicaragua siguen siendo tres casos bajo monitoreo especial en la CIDH, que no puede visitar esos países a causa de la situación política.

La Comisión denuncia la «sistemática represión» de «reuniones pacíficas y protestas» de disidentes en Cuba, las detenciones arbitrarias y la falta de derechos elementales, en un contexto de grave crisis económica en la isla bajo gobierno comunista.

«La situación de derechos humanos en Nicaragua permanece entre las más críticas de la región y continúa deteriorándose», añade por otro lado el texto, que denuncia el «Estado policial» impuesto por la pareja presidencial de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

«En 2025 se consolidó una dictadura en Venezuela» añade el texto, redactado antes de la operación militar estadounidense que depuso al presidente Nicolás Maduro y lo sacó del país, junto a su esposa, Cilia Flores.

La CIDH reclama desde hace años efectuar una visita al sistema penitenciario venezolano, rechazada hasta ahora por Caracas.

jz/dga