La cifra de agentes asesinados en Guatemala en la oleada de ataques sube a ocho

(Actualiza con datos sobre un policía más fallecido para sumar 8 en total)

Ciudad de Guatemala, 18 ene (EFE).- La Policía de Guatemala sufrió este domingo múltiples ataques en su contra en diversos puntos de la capital del país centroamericano que han dejado hasta el momento al menos ocho agentes fallecidos.

Los ataques tuvieron lugar en medio de varios motines que se registraron en las cárceles por parte de pandilleros y que según el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, son en represalia contra las autoridades tras retomar el control de las prisiones.

El ministro de Gobernación (Interior), Marco Villeda, confirmó inicialmente siete víctimas policiales y aseguró que se encuentra «dolido» por la muerte de los agentes a manos de «terroristas».

De igual manera, expuso que han sido detenidos siete pandilleros que presuntamente participaron en los ataques armados y que otro más murió en los ataques.

Posteriormente, las autoridades confirmaron la muerte del octavo policía (incluidas dos mujeres) a manos de los sicarios, por lo que el número total de víctimas es de nueve, contando los agentes y el presunto integrante de la banda criminal.

Los dos primeros agentes fallecidos fueron asesinados en un atentado perpetrado a pocos kilómetros del centro de la Ciudad de Guatemala, según confirmaron los Bomberos Municipales.

«El Estado no se va a arrodillar ante estos delincuentes», aseguró Villeda.

De acuerdo con los cuerpos de socorro, otros dos policías fueron heridos en el norte de la capital del país centroamericano, específicamente en una zona roja denominada ‘El Limón’.

Los bomberos han confirmado que han existido atentados contra las fuerzas de seguridad en al menos otras tres zonas, siempre en el perímetro de la urbe metropolitana.

Con respecto a los motines, las fuerzas de seguridad retomaron este domingo el control de todas las cárceles que habían vivido revueltas, incluida la cárcel de máxima seguridad denominada ‘Renovación I’, en el sur del país-

El Ejército de Guatemala informó que en conjunto con la Policía Nacional Civil «se restableció el orden» en la prisión, ubicada en el departamento (provincia) de Escuintla, unos 50 kilómetros al sur de la Ciudad de Guatemala.

De acuerdo con la misma fuente, también fueron liberados todos los agentes del Sistema Penitenciario que se encontraban tomados como rehenes.

El motín tuvo lugar el sábado, según confirmó el ministerio de Gobernación y de acuerdo con videos divulgados en las redes sociales, donde los reos destruyeron algunas de las instalaciones de la prisión.

La Policía Nacional Civil indicó que se «neutralizó» al líder de la pandilla denominada Barrio 18, Aldo Ochoa, uno de los promotores del motín, quien demandaba su traslado a otra prisión además de diversas comodidades como aire acondicionado y comida a domicilio.

En el segundo semestre de 2025, las pandillas ‘Barrio 18’ y ‘Mara Salvatrucha’ mantuvieron una férrea pugna con el Gobierno de Guatemala por el control de las prisiones, luego de que el pasado 31 de julio sus líderes fueran trasladados a la cárcel de máxima seguridad ‘Renovación I’ para aislarlos, lo que ha provocado constantes motines desde entonces en los centros penitenciarios.

El domingo por la noche, el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, decretó un estado de sitio para enfrentar la emergencia, lo que le permite a las autoridades la captura de cualquier persona sin orden judicial. EFE

