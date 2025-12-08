La cifra de feminicidios en El Salvador se eleva a 24 entre enero y noviembre de 2025

San Salvador, 8 dic (EFE).- La Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa) reportó 24 feminicidios en El Salvador entre enero y noviembre de 2025, de los cuales 12 fueron perpetrados por parejas o exparejas y 8 con arma blanca, según un informe divulgado por esa ONG este lunes.

La información, basada en el monitoreo de medios de comunicación locales, detalla que se cometieron dos feminicidios en enero, dos en febrero, cuatro en marzo, dos en abril, uno en mayo, dos en junio, uno en julio, mientras que en agosto se dieron dos, en septiembre cuatro, en octubre tres y uno en noviembre.

Las estadísticas de Ormusa indican que además de los 12 feminicidios cometidos por la pareja o expareja de las víctimas, 11 fueron perpetrados por «otros agresores», en tanto que uno de estos hechos fue catalogado como «suicidio feminicida» que, según diversas fuentes, tienen su origen en «distintos tipos de violencia que se ejercen contra las mujeres y las orillan a quitarse la vida».

En el 21 % de los casos las víctimas tenían entre 26 y 30 años, y un 17 % entre 19 y 22 años, según Ormusa.

El municipio de San Salvador registra la mayor cantidad de hechos con seis.

A lo largo de 2024, organizaciones de mujeres contabilizaron 38 feminicidios en El Salvador. Agosto fue el mes más violento con ocho asesinatos. Del total de casos, el 52 % fue cometido por las parejas o exparejas de las víctimas.

Las autoridades salvadoreñas no clasifican estos crímenes como feminicidios ni facilitan información oficial sobre violencia contra mujeres.

Además, las instituciones salvadoreñas han puesto bajo secreto o niegan el acceso a datos de violencia, incluida la información sobre muertes violentas de mujeres. EFE

