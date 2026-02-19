La cobertura de vacuna triple vírica cae en Rumanía por debajo del 50 % por desinformación

3 minutos

Bucarest, 19 feb (EFE).- La vacunación infantil en Rumanía ha caído a mínimos históricos, con coberturas por debajo del 50 % en vacunas clave como la triple vírica, en un desplome que organizaciones médicas vinculan a la desinformación en redes sociales mientras el país sufre un grave repunte del sarampión.

El Foro Rumano Pro Vacunación, una plataforma que reúne asociaciones de médicos y pacientes, advierte este jueves de que el descenso de las tasas expone a la población a enfermedades graves, complicaciones y muertes por patologías prevenibles como el sarampión, la tos ferina, la neumonía o la gripe

Los últimos datos del Instituto Nacional de Salud Pública sitúan la cobertura a los 12 meses en el 55 % para vacunas del Plan Nacional, en el que se incluye la hepatitis B o la difteria, en el 47,4 % para la triple vírica (sarampión, rubeola y paperas) y en el 54 % para la vacuna contra el neumococo.

Las cifras proceden de la estimación de cobertura en niños nacidos en julio de 2024. En comparación, datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) mostraban hace cinco años una tasa del 75 % para la vacuna contra el sarampión.

Otra señal de alarma es la tos ferina, cuya incidencia se multiplicó por 62 en 2024 respecto al año anterior y, en 2025, se notificaron 519 casos y dos fallecimientos, ambos en bebés no vacunados.

«Estos porcentajes reflejan que casi la mitad de los niños no están protegidos por la vacunación contra enfermedades que pueden tener un desarrollo grave», señala un comunicado del Foro Rumano Pro Vacunación, citado por la agencia Agerpres.

El Foro subraya que el aumento del sarampión supone «una grave amenaza para la salud pública», ya que entre enero de 2023 y diciembre de 2025 se confirmaron más de 35.000 casos y murieron 30 adultos y niños.

Los datos están en línea con los del Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades, que contabilizó más de 32.200 diagnósticos de sarampión en la UE entre el 1 de febrero de 2024 y el 31 de enero de 2025, de los cuales más de 27.500 correspondieron a Rumanía.

También la ONG Save the Children Rumanía sostiene que el país afronta su peor crisis de vacunación en décadas.

«La desinformación en las redes sociales, la abolición de la vacunación en las escuelas y el aislamiento rural provocan situaciones dramáticas en relación con el sarampión: menos de la mitad de los niños fueron vacunados con la primera dosis en 2025», indicó esa ONG.

La organización añade que «muchos médicos reportan conductas de evasión por parte de los padres, quienes posponen constantemente las vacunas y se niegan a comprometer su decisión por escrito».

Rumanía ofrece vacunas gratuitas a los niños a través del Programa Nacional de Vacunación y compensa total o parcialmente a personas con enfermedades crónicas, grupos de riesgo y personas mayores. EFE

asp/ll/fpa