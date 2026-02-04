La colisión de una lancha de migrantes con un barco de guardacostas deja 15 muertos en Grecia

Al menos 15 personas migrantes murieron después de que el barco en el que se desplazaban chocara con uno de los guardacostas griegos el martes por la noche cerca de la isla de Quíos, según un nuevo balance comunicado este miércoles por las autoridades.

El incidente se produjo el martes por la noche frente a las costas orientales de Quíos, una isla cerca de Turquía, en el mar Egeo.

Según los guardacostas, su patrulla emitió señales sonoras y luminosas a una lancha que se desplazaba «a gran velocidad y sin luces de navegación, con pasajeros extranjeros a bordo» pero esta «no obedeció» y «dio media vuelta».

Tras ello, la lancha chocó con el patrullero de la guardia costera y «naufragó».

Catorce personas fueron halladas muertas en el mar, entre ellas tres mujeres. Una cuarta mujer, que figuraba entre los 25 heridos que fueron llevados al hospital de Quíos, finalmente murió, indicaron los guardacostas.

Entre los heridos hay once niños. Dos miembros de la guardia costera también resultaron heridos y fueron enviados al mismo hospital, indicó la fuente.

De momento no se sabe cuántos migrantes iban a bordo de la lancha y este miércoles sigue en curso una operación de rescate en las costas de Quíos para encontrar a eventuales desaparecidos.

Cada año, un gran número de personas intenta cruzar el Mediterráneo para llegar a Europa.

A principios de diciembre, 17 personas fueron halladas muertas tras el naufragio de la embarcación frente a Creta (sur) y otras 15 fueron dadas por desaparecidas.

La agencia de la ONU para los refugiados dijo en noviembre que más de 1.700 personas murieron o desaparecieron en 2025 en las rutas migratorias hacia Europa en el Mediterráneo y en el Atlántico, frente a la costa de África occidental.

Según la Agencia Internacional para las Migraciones, cerca de 33.000 personas migrantes murieron o desaparecieron en el Mediterráneo desde 2014.

