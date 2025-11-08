La colombiana «Un poeta» logra el principal premio en el Festival de Cine de Ginebra

1 minuto

Ginebra, 8 nov (EFE).- La película colombiana «Un poeta», de Simón Mesa Soto y que representará al país en los próximos Oscar, fue galardonada este sábado con el principal premio en el Festival Internacional de Cine de Ginebra.

El jurado, presidido por la realizadora Kantarama Gahigiri, otorgó el premio «Reflejo de Oro» a esta cinta colombiana, que ya logró este año el Premio Especial del Jurado en el Festival de Cannes.

El festival de Ginebra, que otorgó al director británico Stephen Frears un galardón honorífico, también premió en su última jornada a la serie noruega «Requiem for Selina», de Emmeline Berglund, y al documental sobre Singapur «Reflejos del Pequeño Punto Rojo», de Chloé Lee.

El festival, iniciado el 30 de octubre, ha celebrado su 31ª edición. EFE

abc/pddp