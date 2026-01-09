La colombiana Geraldine Cardona reforzará a Alianza Lima para buscar tricampeonato de Perú

1 minuto

Lima, 9 ene (EFE).- La futbolista colombiana Geraldine Cardona reforzará a Alianza Lima en su objetivo de conseguir el tricampeonato de la Superliga Femenina de Perú, después de que el conjunto blanquiazul haya levantado el título nacional en las dos últimas temporadas.

Cardona firmó un contrato con el equipo peruano para 2026 tras dejar el Atlético Nacional de Medellín (Colombia), equipo en el que fue la capitana en el último, con un total de 24 partidos disputados donde anotó dos goles y dio tres asistencias.

A su llegada a Alianza Lima, Cardona aseguró que «es un honor y gran emoción haber llegado a un club tan grande de Sudamérica como lo es Alianza Lima».

«El objetivo es el campeonato y clasificar a la siguiente Copa Libertadores. Queremos darle esa alegría a los hinchas, que sé que es la mejor del Perú», señaló la jugada en un comunicado difundido por el club.

Sobre su incorporación, la subgerenta de Divisiones Femeninas de Fútbol, Sisy Quiroz, sostuvo que es parte de la planificación para la nueva temporada, donde buscan «jugadoras de experiencia; líderes y alto nivel competitivo».

«Geraldine tiene características que nos darán más solidez, intensidad y variantes en el juego como volante central, interior o lateral. Confiamos en que su aporte será determinante para conseguir el título de este año», concluyó Quiroz. EFE

