La Comisión anticorrupción tilda de «operador político» al Consejo Electoral de Ecuador

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Quito, 29 mar (EFE).- Comisión Nacional Anticorrupción, un órgano de la sociedad civil de Ecuador, tildó este domingo de «operador político» al Consejo Nacional Electoral (CNE), que el pasado viernes decidió adelantar para este año las elecciones locales como previsión ante posibles problemas por el clima, una medida que -según el opositor movimiento correísta- complicaría su participación en los comicios.

«El Consejo Nacional Electoral se ha convertido en operador político: manipula los tiempos electorales, judicializa a los actores políticos y crea escenarios excluyentes. Su rol afecta la débil democracia ecuatoriana», señaló la Comisión en su cuenta de X.

Además expresó su «profunda preocupación por la conducta del máximo organismo electoral cuya gestión -enmarcada en una arbitraria autoprórroga- ha debilitado la frágil democracia ecuatoriana al someterse a intereses políticos mediáticos», señaló el órgano nacido hace más de una década.

«El país requiere diversidad doctrinaria e ideológica y un debate plural de sus problemas y de las soluciones posibles a su crisis. Restringir estos requerimientos es favorecer el autoritarismo», finalizó.

La Comisión emitió el comunicado después de que el pasado viernes, el CNE -con cuatro de los cinco votos posibles- adelantó las elecciones locales para el próximo 29 de noviembre, cuando inicialmente estaban previstas para el 14 de febrero de 2027.

La decisión del CNE, justificada en el pronóstico de fuertes lluvias e inundaciones en la fecha prevista inicialmente, puede complicar aún más la participación de la Revolución Ciudadana (RC), el movimiento político del expresidente Rafael Correa (2007-2017), que es la principal fuerza de oposición y que se encuentra suspendido.

La RC, suspendida recientemente por nueve meses por un juez electoral por la existencia de una investigación en la Fiscalía por presunto lavado de dinero, aparentemente, procedente de Venezuela en el marco de los comicios de 2023, denunció que la alteración del calendario busca impedir sus candidaturas y sostuvo que no se trata de «una decisión técnica», sino de «una imposición política».

El mismo viernes, Correa llamó a sus potenciales candidatos a autoridades locales a que se desafilien de la RC para que no les impidan participar en los comicios.

En las elecciones de noviembre próximo se designará a prefectos/as y viceprefectos/as, alcaldes/as, concejales/as urbanos y rurales, vocales de las Juntas Parroquiales Rurales, e integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para el periodo 2027-2031.

La consejera Elena Nájera, quien fue la única de los cinco integrantes del CNE que votó en contra del cambio de fecha, señaló que «nadie puede asegurar que en esos meses, y especialmente el día de las elecciones, el temporal vaya a ser de tal magnitud que impida la movilización ciudadana» hacia los sitios de votación.

Recordó que ni cuando hubo la pandemia de la covid-19 se suspendió o modificó la fecha de las elecciones, a inicios de 2021, y que tampoco sucedió eso en 1998, cuando El Niño causó graves afectaciones en el país.

«Todo esto conduce a presumir que no se está garantizando una competencia igualitaria y se está empujando hacia un tipo de intereses u objetivos que no son los democráticos», señaló.

Sin embargo, el vicepresidente del CNE, Enrique Pita, negó que el cambio en el calendario obedezca a «algún interés político» o a «intereses extraelectorales», sino que se apega a la obligación de garantizar «que los ciudadanos puedan expresar en forma libre su voluntad en las urnas», dijo. EFE

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