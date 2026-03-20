La Comisión de Venecia urge a Perú a reformar su sistema de justicia

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Lima, 19 mar (EFE).- La Comisión de Venecia, que reúne a expertos constitucionalistas del Consejo de Europa, encontró «serias debilidades estructurales» en el sistema de justicia de Perú y urgió al Estado a emprender una reforma integral del mismo «con consenso y enfoque institucional».

El organismo judicial presentó este jueves al Congreso de Perú un informe redactado tras una solicitud presentada en septiembre de 2025 por la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, ante preocupaciones sobre el impacto de diversas reformas en la independencia judicial.

El dictamen evalúa iniciativas legislativas impulsadas en los últimos años y concluye que estas se han desarrollado “en rápida sucesión y de manera descoordinada”, lo que impide analizar adecuadamente su impacto conjunto sobre el equilibrio institucional del país.

En esa línea, el organismo europeo señala que el enfoque actual, basado en reformas parciales y simultáneas, no solo resulta insuficiente para corregir las fallas del sistema, sino que podría profundizar problemas como la inestabilidad institucional, la falta de coherencia normativa y la debilidad de los mecanismos de control.

Entre sus principales conclusiones, la Comisión de Venecia advierte que ciertas propuestas legislativas pueden representar un retroceso, al afectar la independencia judicial, el equilibrio de poderes y el funcionamiento del sistema democrático.

Asimismo, identificó problemas estructurales relevantes, como el alto número de jueces con nombramientos temporales, situación que debilita la estabilidad en el cargo y puede generar riesgos de presión política o institucional sobre los magistrados.

El informe también advierte sobre el riesgo de politización en decisiones clave, como el nombramiento de jueces, señalando que la participación de órganos políticos sin suficientes garantías puede derivar en que prevalezcan criterios distintos al mérito, afectando la independencia judicial.

De igual manera, cuestiona mecanismos como la ratificación periódica de jueces, al considerar que pueden convertirse en herramientas de control, y recomienda avanzar hacia sistemas de evaluación continua basados en criterios objetivos. EFE

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