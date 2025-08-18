The Swiss voice in the world since 1935

La Comisión Europea autoriza compra del grupo español Donte por parte de fondo de Canadá

Bruselas, 18 ago (EFE).- La Comisión Europea ha aprobado la adquisición del control exclusivo de Global Mensa S.L, matriz de Donte Group, uno de los principales grupos dentales de España, por parte del fondo canadiense Ontario Teachers (OTPP), informó la institución comunitaria este lunes.

La operación se refiere principalmente a la prestación de servicios dentales, precisó el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

El Donte Group es un grupo empresarial español enfocado en el cuidado bucodental, conocido por sus marcas especializadas como Moonz, Smysecret, Vitaldent y MAEX.

Bruselas concluyó que la operación notificada no plantearía problemas de competencia, dado que las empresas no operan en el mismo mercado ni en mercados verticalmente relacionados.

La operación notificada se examinó mediante el procedimiento simplificado de revisión de concentraciones, indicó el Ejecutivo comunitario.

El pasado julio el fondo canadiense Ontario Teachers anunció un acuerdo para adquirir la totalidad de Donte Group en una operación valorada en 1.000 millones de euros.

Con esta adquisición, Donte se integrará en la cartera global de salud de Ontario Teachers, valorada en 3.750 millones (6.000 millones de dólares canadienses) y que proporcionará capital a largo plazo y experiencia internacional para expandir el grupo mediante el crecimiento orgánico, nuevas aperturas y adquisiciones, según ha informado el fondo canadiense este martes en un comunicado.

Donte Group, con más de 9 millones de pacientes, opera una red de clínicas dentales con 426 centros y cuenta con un equipo de más de 3.000 profesionales y, de ellos, más de 2.200 odontólogos.

Se espera que la operación se cierre a finales de este año, sujeta a las aprobaciones reglamentarias y condiciones de cierre habituales.

EFE

mb/lpc/cg

