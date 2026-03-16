La Comisión Europea destinará 450 millones de euros de ayuda humanitaria a Oriente Medio

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Bruselas, 16 mar (EFE).- La Comisión Europea anunció este lunes una ayuda humanitaria de 450 millones de euros para cinco países de Oriente Medio con el fin de dar respuesta a la «presión sin precedentes» del derecho internacional humanitario y ante la «retirada de los principales donantes de la región».

Los fondos irán destinados a la asistencia humanitaria en Siria, Palestina, Líbano, Jordania y Egipto. En concreto, se dirigirán a apoyo vital, comida, acceso a agua potable, necesidades de alojamiento, atención médica y educación, explicó una portavoz del Ejecutivo comunitario en la rueda de prensa diaria de la Comisión.

Casi la mitad de la donación, 210 millones, se destinarán a Siria, donde más de un año después de la caída del régimen de Assad en diciembre de 2024, 16,5 millones de personas siguen necesitando ayuda humanitaria y más de 3,2 millones de retornados se enfrentan a infraestructuras destruidas y a la falta de oportunidades de subsistencia, afirmó la CE en un comunicado.

Además, 124 millones de euros se dirigirán a la ayuda a la población Palestina, ante la «obstrucción sistemática» de la ayuda humanitaria. El Ejecutivo recordó que más de 3,3 millones de personas siguen necesitadas (2,1 millones en Gaza y 1,2 millones en Cisjordania ocupada) y subrayó que en Gaza, la población civil sufre desnutrición y tienen un sistema sanitario colapsado.

En Líbano, la UE entregará 100 millones de euros ante necesidades «acuciantes» y una crisis humanitaria «agravada por los acontecimientos en Irán». Bruselas estima que más de tres millones de personas necesitan asistencia humanitaria en Líbano y mencionó que los ataques aéreos israelíes de este mes han provocado el desplazamiento de más de 800.000 personas.

Por último, Jordania recibirá un total de 15,5 millones de euros para mantener servicios esenciales y cubrir las necesidades de los refugiados; y Egipto, 8 millones de euros, para brindar asistencia multisectorial a las personas más vulnerables, a la vista de que el país acoge a más de 1,5 millones de refugiados y solicitantes de asilo, principalmente de Sudán y Gaza. Parte de esta ayuda se dirigirá a un programa regional de preparación ante desastres.

La comisaria de Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, destacó el «paso al frente» de la UE «en un Oriente Medio devastado por la guerra» y reivindicó al bloque comunitario como «el mayor donante» de ayuda humanitaria enn este contexto.

«El Derecho Internacional Humanitario existe para protegerlas, y Europa lo defenderá. Seguiremos prestando ayuda vital mientras sea necesaria», dijo Lahbib. EFE

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