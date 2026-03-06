La comisión Europea pide ideas para afrontar la crisis de la vivienda en la UE

2 minutos

Bruselas, 6 mar (EFE).- La Comisión Europea pidió este viernes ideas a los ciudadanos, entidades locales y empresas sobre cómo promover la vivienda asequible en la Unión Europea, en un proceso de consulta a través de un formulario que puede enviarse hasta el 29 de marzo.

«Pido a todos los que tengan interés en esta cuestión que contribuyan a nuestro trabajo. Sólo trabajando juntos podremos empezar a cambiar el rumbo de esta crisis», declaró en un comunicado el comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jørgensen.

Las opiniones recabadas servirán de base para los preparativos de la Ley de Vivienda Asequible, que pretende contribuir a resolver «la preocupación más urgente para los europeos que viven en ciudades», en palabras de la Comisión Europea, que añade que «las mayores ciudades y los destinos turísticos más populares de la UE son los que soportan una presión más fuerte».

La propuesta en la que trabaja el Ejecutivo comunitario pretende ofrecer «un marco regulatorio claro y estable que permita a las autoridades públicas identificar las zonas sometidas a tensión en materia de vivienda» y medidas para «proteger y fomentar la asequibilidad de la vivienda en esas áreas, en particular mediante una propuesta legislativa sobre los alquileres de corta duración».

«Algunas zonas de Europa están especialmente afectadas por la crisis de la vivienda, con personas que tienen dificultades para pagar el alquiler o incluso para encontrar un lugar donde puedan vivir dignamente. Por eso queremos dar a las autoridades locales las herramientas», agregó el comisario de Energía y Vivienda.

Las partes interesadas están invitadas a expresar su punto de vista a través de un cuestionario (https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Questionnaire_Affordable_Housi ng_Act) antes del 29 de marzo de 2026 y a responder a una convocatoria de datos antes del 3 de abril de 2026.

La próxima semana, el Parlamento Europeo votará un informe propio sobre cómo atajar la crisis de la vivienda, una materia que por primera vez esta legislatura ha alcanzado el debate comunitario. EFE

