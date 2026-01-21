La competitividad preocupa a las empresas uruguayas de cara al 2026

4 minutos

Daniela Calone

Montevideo, 21 ene (EFE).- Las expectativas de las empresas uruguayas respecto de la situación económica del país se ha ido deteriorando año a año, mientras se insiste en que la competitividad sigue siendo su mayor debilidad.

Una encuesta divulgada por KPMG Uruguay, en la que se consultó a 104 empresas medianas y grandes de diversos sectores, reveló que para este 2026 el 58 % espera un «escenario igual» al del 2025, frente a un 29 % que prevé un deterioro y un 13 % que anticipa «mejoras moderadas».

Marcelo Sibille, gerente senior del Área de Asesoramiento Económico y Financiero de KPMG Uruguay, identifica «un deterioro» en las expectativas de las empresas al comparar estas respuestas con la medición de fines de 2024, cuando el 29 % del sector se mantenía optimista respecto a la economía uruguaya y el 25 % tenía una visión negativa.

En cuanto al crecimiento, «en todos los casos hay una caída en el porcentaje de quienes tienen perspectivas positivas», pero «es más acentuado el pesimismo cuando se les pregunta sobre la economía uruguaya en general», detalló Sibille.

Ejemplo de esto es que, al ser consultadas sobre sus expectativas en el mediano plazo, en un promedio para los siguientes tres años, «casi el 70 % tiene una perspectiva de que el crecimiento va a estar por debajo del 2 %».

Condicionantes internacionales

El presidente de la Confederación de las Cámaras Empresariales, Leonardo Loureiro, detalló que en 2025 en el país «no se dio todo lo positivo que se tendría que haber dado» en términos económicos.

Explicó que el crecimiento del país se vio afectado por «condicionantes internacionales de incertidumbre», pero también por temas nacionales, como la conflictividad laboral.

Para algunos sectores, como el agro, la industria y la tecnología, se cerró «un año muy bueno», pero su crecimiento «no fue el ideal», dijo Loureiro.

En el año 2025, el 35,6 % de las empresas consultadas por KPMG registraron un aumento en el volumen de sus ventas, frente a un 24 % que registró una caída.

«Hay un dato que es más hijo de la realidad y es que en el 2025 hubo un deterioro en la rentabilidad», afirmaron desde KPMG, ante el dato de que el 36 % de las empresas disminuyeron en estos términos.

En consecuencia, el 62,5 % de las empresas mantiene la decisión de no modificar su plantilla de personal, lo cual para Sibille no es una «señal de alarma», pero tampoco un indicador auspicioso.

El problema de la competitividad

La competitividad fue identificada como la principal preocupación por el 49 % de las empresas consultados por KPMG, seguido por un 35 % que expresó mayor inquietud por el déficit fiscal.

En cuanto a los factores que inciden en la competitividad, estos mencionaron: los costos salariales, el atraso del tipo de cambio y la presión fiscal elevada.

Al hacer una evaluación general del clima de negocios en Uruguay, un 46,2 % de las empresas lo consideran «neutro», frente a un 38,5 % que lo califica como «bueno» y un 15,4 % que lo ve como «malo».

Si bien esto da un «saldo neto favorable», estas expectativas también se han deteriorado en relación de lo recogido el año pasado por KPMG, cuando casi el 70 % tenía una visión favorable del clima de negocios en Uruguay.

«Hay un poco más de pesimismo en el entorno empresarial y tiene que ver con el hecho de que la competitividad sigue siendo el talón de Aquiles», analizó Sibille.

Expectativas de inflación

En cuanto a la inflación, los empresarios uruguayos mantienen sus expectativas en 5,5 % para el horizonte de 24 meses, por encima del objetivo de 4,5 % marcado por las autoridades, según el último Informe de Política Monetaria del Banco Central del Uruguay (BCU), correspondiente al cuarto trimestre de 2025.

El documento señaló que, en conjunto, las expectativas de los distintos agentes se encuentran ancladas en torno a la meta, con dos de las tres encuestas –analistas económicos y operadores primarios– en línea con la meta, en 4,6 %.

Este comportamiento es interpretado por el BCU como una señal de credibilidad del régimen de metas de inflación. EFE

