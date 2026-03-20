La Comunidad Andina y el Parlamento Andino impulsan acciones para enfrentar tala ilegal

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Lima, 20 mar (EFE).- Representantes de la Comunidad Andina, integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú (CAN), y el Parlamento Andino participaron en un encuentro en Lima que busca impulsar el marco normativo para la lucha contra la tala ilegal en los bosques amazónicos de la región y que planteó la creación de un Comité Andino de Autoridades Forestales, según informó este viernes el parlamentario andino Juan Carlos Ramírez.

Según la documentación técnica de la Comunidad Andina, el comercio ilícito de madera constituye uno de los delitos ambientales más lucrativos a nivel global, que representa entre el 15 % y el 30 % de la producción mundial de madera y alcanza hasta el 90 % de la tala en diversos países tropicales.

Las autoridades del sector forestal, representantes de la sociedad civil y organismos de cooperación internacional de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú se reunieron esta semana en Lima en el Segundo Taller Regional de Difusión sobre Marcos Normativos en Materia Ambiental para presentar propuestas evaluadas por su impacto esperado y factibilidad de implementación.

Los representantes sostuvieron que la aplicación del marco normativo beneficiará a la región al plantear acciones de carácter supranacional orientadas a fortalecer la gobernanza forestal, mejorar la cooperación entre los Estados andinos y enfrentar de manera articulada la tala ilegal, promoviendo además el aprovechamiento legal y sostenible de la madera como un motor de desarrollo económico.

El principal objetivo del encuentro consistió en recopilar insumos técnicos para elaborar un proyecto de decisión de la Comunidad Andina.

Entre los principales consensos, se planteó la creación de un Comité Andino de Autoridades Forestales para fortalecer la gobernanza forestal regional, proporcionar un espacio técnico especializado para coordinar acciones, generar lineamientos técnicos comunes e impulsar futuras decisiones andinas de carácter vinculante.

Además, se propuso la incorporación de tecnologías en la cadena forestal, como inteligencia artificial y ensayos forenses, para la identificación de especies y la reducción de la ilegalidad en el comercio de madera.

«La tala ilegal debe abordarse como parte de estructuras criminales complejas, vinculadas a actividades como la minería ilegal, el tráfico de fauna y el lavado de activos, lo que exige una respuesta integral, articulada y sostenible desde los países de la región», expresó el parlamentario andino de Perú, Juan Carlos Ramírez.

A su vez, el secretario general de la Comunidad Andina (CAN), Gonzalo Gutiérrez, manifestó que «la finalización de este taller no representa únicamente el cierre de una agenda técnica y exigente, sino sobre todo un avance concreto hacia la consolidación de una gobernanza forestal subregional».

Gutiérrez advirtió que actualmente se enfrenta una economía ilícita de gran escala articulada con el crimen organizado trasnacional y el uso de criptomonedas.

Subrayó que estos esfuerzos fortalecerán la aplicación de normativas existentes como la Decisión 922 de la Comunidad Andina, que beneficia a la región al establecer lineamientos de cooperación, el intercambio de información y la acción coordinada para enfrentar de manera integral diversas economías ilícitas.EFE

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