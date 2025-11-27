La Conade presume un incremento millonario de becas para los deportistas mexicanos

2 minutos

México, 26 nov (EFE).- El director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Rommel Pacheco, presumió este miércoles de que en este 2025 se incrementaron las becas para los deportistas mexicanos en más de 100 millones de pesos (unos cinco millones de dólares).

«Éste fue un año histórico para el deporte mexicano, se tuvieron excelentes resultados. Si este año hubiera sido año olímpico habríamos superado nuestras metas. Se incrementaron las becas en más de 100 millones de pesos lo que representa un aumento del 30 por ciento», aseguró el directivo.

Pacheco encabezó la entrega de estímulos económicos en la ceremonia a ‘Lo Mejor del Deporte Mexicano del 2025’.

El saltador olímpico detalló el monto del premio que cada atleta obtuvo por sus medallas en campeonatos mundiales, continentales y otras competencias en sus distintas disciplinas.

«Son premios económicos tabulados. La medalla de oro tiene un estímulo de 300.000 pesos; la de plata, 250.000; y la de bronce, 200.000 pesos; más su beca de 55.000 pesos mensuales. Todo esto para que la gente sepa que sí se les está apoyando de manera sustancial», agregó el clavadista retirado.

«En esta premiación reconocemos a deportistas de pruebas olímpicas, no olímpicas y de nuevo ingreso a Juegos Olímpicos, así como pruebas paralímpicas y las disciplinas del deporte adaptado no olímpico. Con ello buscamos dar visibilidad a nuestros atletas en deportes que no se toman mucho en cuenta más que cada cuatro años», subrayó.

Entre las decenas de galardonados sobresalió Ósmar Olvera, medallista de plata, en trampolín de tres metros sincronizado, y de bronce, en trampolín de tres metros individual en los Juegos Olímpicos del 2024.

«Este tipo de reconocimientos nos motiva a seguir creciendo y a aspirar a más en nombre de nuestro país», señaló Olvera.

Andrea Becerra, campeona mundial de tiro con arco, solicitó a las autoridades mantener los programas de ayuda.

«Hemos sido afortunados por recibir estos estímulos. Yo pido que nos sigan apoyando, esa es la única manera en la que podemos seguir obteniendo grandes resultados», puntualizó. EFE

