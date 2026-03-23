La confianza económica de los europeos se hunde a mínimos desde 2023 tras la guerra

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Bruselas, 23 mar (EFE).- La confianza de los consumidores de la eurozona y de la Unión Europea (UE) se hundió en marzo hasta alcanzar en ambos casos su punto más bajo desde octubre de 2023 tras el inicio de la guerra en Oriente Medio, según el dato preliminar del indicador publicado este lunes por la Comisión Europea.

En concreto, este indicador se contrajo en 3,4 puntos porcentuales en el conjunto del bloque y en cuatro puntos porcentuales en el caso de la zona euro en el tercer mes del año, en comparación con febrero.

Tras estas caídas, los datos de confianza de los consumidores de la eurozona y de la Unión Europea se situaron en marzo «marcadamente» por debajo del nivel medio a largo plazo que calcula el Ejecutivo comunitario, con diferencias negativas de 16,3 puntos y 15,2 puntos, respectivamente,

El dato preliminar del indicador europeo de confianza económica recopiló datos entre el 1 y el 22 de marzo, por lo que recoge completamente el impacto de la guerra en Oriente Medio que comenzó el pasado 28 de febrero con los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán y continuó después también con la respuesta de Teherán. EFE

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