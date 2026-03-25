La confianza empresarial baja en marzo en Alemania debido a la guerra en Irán

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Fráncfort (Alemania) 25 mar (EFE).- La confianza empresarial bajó en marzo en Alemania debido a que la guerra de Irán ha aplazado cualquier esperanza de recuperación de la economía alemana por el momento.

El Instituto de Investigación Económica alemán (Ifo) informó hoy de que el índice de confianza empresarial en el conjunto de Alemania bajó en marzo hasta 86,4 puntos, desde los 88,4 puntos de febrero.

Las empresas en Alemania son más pesimistas respecto a qué ocurrirá los próximos seis meses, pero mantienen la evaluación de su situación actual.

La incertidumbre entre las empresas han aumentado considerablemente.

«La guerra en Irán ha puesto en hielo cualquier esperanza de recuperación por el momento», comentó el presidente del instituto Ifo, Clemens Fuest, al presentar la encuesta de confianza.

La confianza empresarial empeoró en el sector manufacturero de nuevo porque las expectativas de las empresas industriales bajaron mucho y la valoración de su situación actual es menos favorable.

Las industrias que usan mucha energía para producir son las más afectadas.

En el sector de servicios, la confianza empresarial empeoró considerablemente, especialmente en el turismo y la industria de la logística.

En el comercio, la confianza empresarial bajó debido a unas perspectivas significativamente más pesimistas.

Las expectativas de los comercios mayoristas y minoristas cayeron mucho debido al temor de la población en Alemania a un aumento de la inflación.

En la construcción, la confianza empresarial empeoró mucho porque las expectativas han caído con una intensidad no vista desde marzo de 2022. EFE

aia/alf