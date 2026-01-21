La conservadora Fernández ganaría presidencia de Costa Rica en primera vuelta, según dos encuestas

afp_tickers

2 minutos

La candidata conservadora Laura Fernández ganaría la presidencia de Costa Rica en primera vuelta el próximo 1 de febrero, según dos encuestas difundidas este miércoles que le dan una amplia ventaja.

Fernández, aspirante del oficialismo y admiradora del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, lidera la intención de voto con entre 40% y 43,2% de los apoyos, según los sondeos de la prestigiosa Universidad de Costa Rica (estatal) y la empresa OPol Consultores, respectivamente.

Para evitar un balotaje es necesario obtener 40% de los votos.

En segundo lugar figura el socialdemócrata Álvaro Ramos, cuyo apoyo está en un rango de 6,6% a 8%.

Politóloga y exministra del actual gobierno, se ha posicionado con un discurso de «mano dura» contra la creciente violencia ligada al narcotráfico, inspirada en la guerra contra las pandillas de Bukele.

Fernández, de 39 años, creció diez puntos con respecto a una medición de diciembre de la misma universidad, según la cual el porcentaje de indecisos bajó de 45% a 32%.

Durante el gobierno de su mentor, Rodrigo Chaves, la tasa de homicidios trepó a casi 17 casos por cada 100.000 habitantes durante 2025 en la otrora segura Costa Rica.

Fernández quiere consolidar una mayoría en el Congreso que le permita reformar la Constitución y en particular el poder judicial, al que ella y Chaves acusan de ser una piedra de tropiezo en la lucha contra el crimen organizado.

Pero sus detractores los acusan de querer consolidar un modelo autoritario que pondría en riesgo la independencia de poderes que convirtió a Costa Rica, de 5,2 millones de habitantes, en un modelo de democracia en el continente.

El estudio de la Universidad de Costa Rica abarcó 1.132 entrevistas telefónicas entre el 12 y 15 de enero, y su confiabilidad es de 95%, según los realizadores.

Por su parte, la investigación de OPol Consultores, difundida por medios locales, se desarrolló entre 16 y 19 de enero con consultas a 3.075 personas y el mismo nivel de confianza.

bur/axm/mis/nn