La Copa del Mundo FIFA llega a México para cumplir gira a 100 días del Mundial

Ciudad de México, 27 feb (EFE).- El trofeo de la Copa del Mundo FIFA llegó este viernes al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), ubicado en el central Estado de México, para cumplir una gira de 26 días por diez ciudades del país.

El trofeo, que regresó por tercera vez tras los Mundiales de 1970 y 1986, arribó 104 días antes del inicio del torneo que organizan México, Estados Unidos y Canadá y comenzará el 11 de junio en Ciudad de México.

Tras la llegada al aeródromo, el exfutbolista argentino Roberto Ayala y el exgoleador del Real Madrid, el mexicano Hugo Sánchez, fueron los encargados de mostrar el trofeo.

México será sede de 13 partidos del Mundial 2026 en Ciudad de México, Guadalajara (oeste) y Monterrey (norte).

«Este es un esfuerzo trinacional que va a permitirnos fortalecer la idea de que América del Norte sabe trabajar de manera unida, de manera coordinada en diversos ámbitos, incluida la organización del evento deportivo más importante, que es la Copa del Mundo», dijo en el acto el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente.

«Hoy recibimos este símbolo porque la Copa FIFA es más que un trofeo, es un verdadero símbolo que recorre una vez más el mundo antes de la gran cita. Sin duda, el trofeo más preciado del mundo deportivo», añadió.

En su turno, Gabriela Cuevas, representante de México para la organización del Mundial, destacó que el acto es «una representación» de lo que es Norteamérica.

«Lo que hemos construido con nuestros socios en Estados Unidos, en Canadá y que justamente demuestra que hoy la cooperación el diálogo y el respeto, van más allá de la cancha estrictamente diplomática», indicó Cuevas.

Mientras tanto, Louis Balat, presidente de Coca-Cola México, señaló que «México es un país con enorme capacidad de resiliencia (…) hoy tenemos una sociedad vibrante con un futuro lleno de oportunidades y la Copa Mundial de la FIFA 2026 será una oportunidad única que tenemos como país para mostrarle al mundo de qué estamos hechos en México».

El trofeo inicia su recorrido en la ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco, en el occidente del país.

Este viernes en su habitual conferencia matutina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, subrayó que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, le aseguró la realización de la Copa del Mundo de Fútbol 2026 en México.

Sheinbaum agradeció a Infantino que «desde el principio tuvo confianza en el país», incluso con la delicada situación de los últimos días, cuando el abatimiento del narcotraficante Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), provocó una oleada de violencia en gran parte del país.

Asimismo, destacó que tiene la «certeza» de que la Copa del Mundo se llevará a cabo con «seguridad» pese a los últimos sucesos violentos en estados como Jalisco, cuya capital, Guadalajara, acogerá varios partidos del torneo. EFE

jmrg/afs/gbf

