La Corte IDH declara responsable a Honduras por la violación de derechos a una comunidad afro

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró responsable a Honduras por violar el derecho de una comunidad afro a participar en decisiones sobre un archipiélago del Caribe sometido a explotación turística, informó este miércoles el organismo.

El territorio insular de Cayos Cochinos es un área protegida famosa por sus arrecifes de coral, que atrae a turistas extranjeros y donde en los últimos años se han grabado ‘reality shows’ internacionales.

Allí está asentada la Comunidad Garífuna, que obtuvo títulos de propiedad sobre sus tierras hace dos décadas, pero no fue consultada acerca de la creación de la reserva y otras medidas, lo que según la Corte IDH afectó su forma de vida ligada a la pesca.

Debido a ello, el tribunal, con sede en San José, «declaró responsable al Estado de Honduras por violaciones a los derechos a la propiedad colectiva, la participación, el acceso a la información, la identidad cultural, la alimentación y la integridad personal».

Las decisiones de las autoridades incluyeron la autorización de actividades turísticas y la grabación de programas televisivos desde 2006, que impusieron restricciones de acceso a los pobladores y a la pesca, indicó el fallo.

A juicio de la Corte IDH, esta situación contribuyó a un «clima de hostigamiento e inseguridad que afectó la integridad personal» y «prácticas culturales y alimentarias» de los moradores.

La sentencia ordenó reparaciones a favor de la comunidad, como adecuar la normativa sobre consulta previa, incorporar a los isleños al plan de manejo de la reserva y pagar indemnizaciones y costas judiciales

Desde 2015, la Corte IDH ha fallado a favor de los garífunas en varios casos por venta de tierras tradicionales para desarrollo de proyectos turísticos en Cayos Cochinos, San Juan, Triunfo de la Cruz y Punta Piedra.

