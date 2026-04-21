La Corte Suprema de EEUU examinará el caso de escuelas católicas excluidas del financiación estatal

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La Corte Suprema de Estados Unidos aceptó el lunes analizar la impugnación presentada por preescolares católicos contra una norma que condiciona el financiamiento estatal a que esos centros acepten hijos de padres del mismo sexo o transgénero.

El estado de Colorado proporciona financiación estatal para matrículas en preescolares públicos o privados, incluidas instituciones religiosas. Pero la ha negado a preescolares católicos por violar leyes antidiscriminación.

La Arquidiócesis Católica de Denver, dos parroquias católicas en Colorado y dos padres, Dan y Lisa Sheley, presentaron una demanda, pero perdieron en instancias inferiores, por lo que apelaron ante la Corte Suprema.

«Todo lo que queremos es la libertad de elegir el mejor preescolar para nuestros hijos sin ser castigados por nuestra fe», dijeron los Sheley en un comunicado.

Nicholas Reaves, abogado representante de las escuelas y de la pareja, dijo que «Colorado prometió preescolar gratuito para todos, y luego cerró la puerta a familias que escogieron educación religiosa para sus hijos».

Colorado, en un pronunciamiento ante la Corte Suprema, dijo que los participantes en el programa de preescolar deben aceptar niños sin importar su raza, religión, orientación sexual o identidad de género del menor o de sus padres.

«Los peticionarios buscan una exención de esta ley para que puedan recibir financiación estatal así rechacen a niños en edad preescolar por la identidad de género o la orientación sexual de ellos o de sus padres», dijo el Estado.

La Corte Suprema, de mayoría conservadora, ha fallado a favor de reclamaciones de derechos religiosos en varios casos recientes de alto perfil.

Se espera que la Corte Suprema emita un fallo antes de junio de 2027.

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