La CPI confirma los 39 cargos por crímenes de guerra contra el ugandés Joseph Kony

Redacción Internacional, 6 nov (EFE).- La Corte Penal Internacional (CPI) confirmó este jueves los 39 cargos presentados por la Fiscalía del tribunal contra el líder rebelde ugandés Joseph Kony, aunque advirtió de que no podrá celebrarse el juicio en ausencia del acusado, prófugo desde 2005.

Los jueces, Althea Violet Alexis-Windsor, Iulia Antoanella Motoc y Haykel Ben Mahfoudh, determinaron que «existen motivos sustanciales para creer que Kony es responsable de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, presuntamente cometidos entre al menos el 1 de julio de 2002 y el 31 de diciembre de 2005 en el norte de Uganda».

Sin embargo, «aunque se confirman los cargos, este juicio requeriría que el Sr. Kony estuviera presente ante la CPI, ya que los juicios no pueden celebrarse en ausencia del sospechoso, según el Estatuto de Roma de la CPI, el tratado fundacional de la Corte», advirtió La Haya en un comunicado este jueves.

Kony, fundador del Ejército de Resistencia del Señor (LRA), está acusado de numerosos crímenes de guerra, incluidos secuestros y reclutamientos forzados de decenas de niños y niñas y crímenes sexuales.

Así, el tribunal de La Haya cree que Kony es responsable de 29 cargos como jefe de esa milicia cristiana, que incluyen ataques contra una escuela y campamentos de desplazados internos, «así como crímenes sistémicos cometidos contra niños y mujeres secuestrados e integrados por la fuerza al LRA», incluidos asesinatos, torturas, abusos, matrimonios y embarazos forzados y esclavitud sexual, en el norte de Uganda.

La orden de arresto contra Kony fue emitida en 2005. Con los cargos confirmados, ahora el juicio podrá celebrarse una vez que se consiga detener al prófugo, cuyo paradero es desconocido, y llevarlo a La Haya.

Uganda cree que Kony, que tiene ahora unos 64 años, sigue vivo y podría esconderse en zonas remotas entre la República Centroafricana y el estado sudanés de Darfur del Sur, mientras Estados Unidos mantiene una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que conduzca a su arresto. EFE

