La CPI rechaza una apelación en el caso del expresidente filipino Duterte

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La Corte Penal Internacional (CPI) rechazó el miércoles una apelación presentada por el expresidente filipino Rodrigo Duterte que cuestiona la competencia del tribunal en el juicio por su guerra contra el narcotráfico.

El exgobernante de 81 años enfrenta tres cargos por crímenes de lesa humanidad en el tribunal de La Haya por asesinatos supuestamente cometidos como parte de su guerra contra los usuarios y vendedores de drogas.

Las denuncias se remontan a su época de alcalde de la ciudad sureña de Davao, entre 2013 y 2016, y luego como presidente hasta marzo de 2019, cuando Filipinas se retiró de la CPI.

La defensa de Duterte alegó que la corte no tiene jurisdicción sobre supuestos crímenes cometidos en Filipinas porque el país se retiró del Estatuto de Roma, el texto fundacional de la CPI.

La acusación respondió que los supuestos crímenes ocurrieron cuando Filipinas aún era integrante de la corte, por lo cual sus jueces pueden pronunciarse sobre el caso.

En una decisión inicial en octubre, la sala de antejuicio de la CPI acogió la versión de los fiscales, al señalar que la investigación comenzó antes del retiro filipino de la corte.

La sala de apelaciones rechazó el miércoles los argumentos de la defensa, indicó la jueza peruana Luz del Carmen Ibáñez Carranza, presidenta de ese tribunal.

«Habiendo rechazado integralmente el recurso, la sala de apelaciones considera que la solicitud de la defensa de una liberación inmediata e incondicional de Duterte carece de fundamento», agregó.

En un procedimiento separado, los jueces evalúan si confirman los cargos contra Duterte, el paso final antes de un juicio, que sería el primero contra un ex jefe de Estado asiático.

La fiscalía alegó en febrero que Duterte es responsable de miles de muertos durante su guerra contra las drogas.

Su defensa alegó que no hay pruebas concluyentes que vinculen directamente la retórica incendiaria de Duterte y sus amenazas contra los usuarios de drogas y los asesinatos cometidos.

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